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Zahraničí

Jedenadvacetiletý Čech zahynul po pádu z třítisícovky v rakouských Alpách

ČTK

České ministerstvo zahraničí potvrdilo úmrtí mladého Čecha v rakouských Alpách, o kterém ve středu informovala rakouská agentura APA. Velvyslanectví ČR ve Vídni je v kontaktu s rakouskými úřady a podniká standardní konzulární kroky, je také v kontaktu s rodinou, sdělil mluvčí úřadu Adam Čörgő.

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Alpy, ilustrační fotoFoto: Adi Geisegger, RedBull
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Bližší informace nebude ministerstvo poskytovat s ohledem na pozůstalé, dodal.

Agentura APA s odvoláním na sdělení horské služby v Kaprunu ve středu večer informovala, že jednadvacetiletý muž z Česka zahynul po pádu na 3564 metrů vysoké hoře Grosses Wiesbachhorn v rakouském pohoří Vysoké Taury. Čech patrně uklouzl při přechodu sněhového pole, jeho spolulezec v pořádku sestoupil.

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Neštěstí se podle náčelníka místní horské služby Martina Voglreitera odehrálo v oblasti skalního výšvihu Unterer Fochezkopf, který se nachází ve výšce kolem 3000 metrů.

Spolulezec zemřelého sestoupil k horské chatě Heinrich-Schwaiger-Haus a přivolal horskou službu. Pátrací akce, kterou zpočátku komplikovalo krupobití, začala ve středu odpoledne kolem páté hodiny a zúčastnilo se jí na 14 záchranářů. Tělo nakonec vyzvedl vrtulník.

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