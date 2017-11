Misionáři, blázni, dezertéři i političtí přeběhlíci. V demilitarizované zóně u KLDR se množí útěky

před 35 minutami

Až tisícovka Severokorejců opouští každým rokem tajně svou zemi. Většina z nich prchá přes hranici do Číny. Přes ostře střežené demilitarizované pásmo do Jižní Koreje se odváží jen málokteří. Hrozí tady vysoké riziko zastřelení. V pondělí tady ale hranici překročil severokorejský voják. Pohraničníci KLDR ho během útěku několikrát postřelili a muž teď v nemocnici zápasí o život. Opačným směrem do totalitní KLDR se přitom v pondělí pokusil proniknout 58letý Američan.

