Jeden z Putinových nejvěrnějších má přístup k jaderným zbraním. Přežil i vzpouru

před 1 hodinou
Ruský generál Valerij Gerasimov je od listopadu 2012 náčelníkem generálního štábu ruské armády a prvním náměstkem ministra obrany. V lednu 2023, tedy necelý rok od zahájení ruské invaze na Ukrajinu, byl také jmenován velitelem ruských jednotek nasazených na Ukrajině.
Náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov
Náčelník generálního štábu ruské armády Valerij Gerasimov | Foto: Reuters

Gerasimov je považován za jednoho z nejvěrnějších spolupracovníků ruského prezidenta Vladimira Putina a v minulosti se angažoval v druhé rusko-čečenské válce, v počátcích konfliktu na Donbase v roce 2014 nebo v Sýrii. Na Gerasimova, který 8. září slaví sedmdesátiny, vydal loni v červnu Mezinárodní trestní soud (ICC) zatykač kvůli obvinění z útoků proti civilistům během ruské války proti Ukrajině.

Přístup k jaderným zbraním

Gerasimov je podle agentury Reuters jedním ze tří lidí, kteří mají přístup k ruským jaderným zbraním, vedle Putina a ministra obrany Andreje Bělousova. Do funkce náčelníka generálního štábu si ho vybral v roce 2012 tehdejší ministr obrany Sergej Šojgu, který ve funkci skončil loni v květnu a na kterého ICC také vydal zatykač. "Je to voják skrz naskrz, někdo, kdo strávil svou kariéru v ozbrojených silách a je tam respektován, a má bohaté zkušenosti jak v samotném generálním štábu, tak i v terénu," řekl tehdy Šojgu o Gerasimovovi.

I Putin tehdy uznale hovořil o zkušenostech Gerasimova, kterého později proslavil článek o nutnosti hybridní války. "Samotná pravidla války se změnila. Role nevojenských prostředků k dosažení politických a strategických cílů vzrostla a v mnoha případech přesáhly svou účinností sílu zbraní". V médiích se od té doby objevuje výraz Gerasimovova doktrína.

Spoluodpovědný za masakr

Gerasimov se narodil se 8. září 1955 ve městě Kazaň, metropoli Tatarstánu. V roce 1977 absolvoval Kazaňskou vyšší tankovou velitelskou školu. Poté byl velitelem v Severní skupině vojsk a Dálněvýchodním vojenském okruhu. Po absolvování Vojenské akademie obrněných vojsk v roce 1987 působil ve velitelských funkcích v Pobaltském vojenském okruhu. V letech 1993 až 1995 byl velitelem motostřelecké divize v Severozápadní skupině vojsk.

V roce 1997 po absolvování Vojenské akademie Generálního štábu Ozbrojených sil Ruské federace zastával funkci prvního zástupce velitele armády v Moskevském vojenském okruhu, zástupce velitele, náčelníka štábu a během druhé rusko-čečenské války byl velitelem 58. armády v Severokavkazském vojenském okruhu.

V letech 2003 až 2005 byl náčelníkem štábu Dálněvýchodního vojenského okruhu. Od roku 2005 byl náčelníkem Hlavní správy bojové přípravy a služby vojsk ruských ozbrojených sil a od prosince 2006 náčelníkem štábu Severokavkazského vojenského okruhu.

V roce 2014 osobně velel Ilovajské operaci, která byla jednou ze zlomových událostí donbaské války. V srpnu 2014 se ve městě ležícím asi sto kilometrů severovýchodně od Doněcku ocitl v obklíčení ukrajinský sbor. Přestože obě bojující strany dosáhly dohody o tom, že Ukrajinci obležené město vyklidí, vyhrazený ústupový koridor byl vystaven povstaleckému ostřelování. Celkové ztráty Kyjev nepřiznal, podle nepotvrzených informací zahynulo 500 až 1000 ukrajinských vojáků. Ukrajinská justice ho poté obvinila z odpovědnosti za masakr a zařadila ho společně s deseti dalšími důstojníky na seznam mezinárodně hledaných osob.

Vzpoura Wagnerovců

Proti Gerasimovovi (společně se Šojguem) byla také namířena vzpoura paramilitantní Wagnerovy skupiny vedené Jevgenijem Prigožinem. V noci z 23. na 24. června 2023 Prigožin obvinil ruské vojenské velení z útoku na své muže a oznámil, že jich ruská armáda mnoho zabila. Vyzval proto k odstranění armádních špiček. Jeho muži následně překročili hranice z Ukrajiny a obsadili veškerá armádní stanoviště a také letiště ve strategicky významném Rostově na Donu. Vzpoura skončila po několika dnech, Prigožin zahynul v srpnu téhož roku při dosud ne zcela objasněném leteckém neštěstí v ruské Tverské oblasti severně od Moskvy.

Loni v květnu ruské úřady zadržely jeho zástupce Vadima Šamarina a ruský tisk začal spekulovat o osudu Gerasimova. Spolu s Šamarinem bylo zatčeno i několik dalších armádních představitelů, Gerasimovovu pozici ale skandál neohrozil.

 
