Benative
14. 1. Radovan
Zahraničí

Jeden z nejradikálnějších Trumpových protiimigračních kroků. Pozastavil víza 75 zemím

ČTK

Americké ministerstvo zahraničí pozastaví vyřizování přistěhovaleckých víz pro občany 75 zemí, včetně Ruska, Íránu, Běloruska, Albánie či Bosny a Hercegoviny, informovala stanice Fox News s odvoláním na zprávu ministerstva.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at the Kennedy Center in Washington
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump addresses House Republicans at their annual issues conference retreat, at the Kennedy Center, renamed the Trump-Kennedy Center by the Trump-appointed board of directors, in Washington, D.C., U.S., January 6, 2026. REUTERS/Kevin Lamarque/File PhotoFoto: REUTERS
Opatření, které se podle agentury Reuters nevztahuje na dočasná víza pro turisty či obchodníky, vejde v platnost 21. ledna a bude trvat až do odvolání, zatímco ministerstvo přezkoumá své postupy prověřování a kontroly.

Jedná se o jeden z nejradikálnějších kroků administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa v rámci jeho tvrdé protiimigrační kampaně, píše agentura Bloomberg.

Občané některých zemí na seznamu, jako Rusko, Írán, Somálsko a Afghánistán, mají už nyní jen malou šanci na získání víza pro vstup do USA. Nové opatření však bude šokem pro občany dalších zemí na seznamu, míní Bloomberg.

Mezi dotčenými zeměmi, jejichž seznam Fox News zveřejnila, jsou mimo jiné také Kosovo, Makedonie, Moldavsko, Černá Hora, Gruzie, Arménie, Ázerbájdžán, Kazachstán, Kyrgyzstán, Brazílie, Somálsko, Thajsko, Nigérie, Jemen, Irák a Egypt.

„Ministerstvo zahraničí učiní přítrž zneužívání amerického imigračního systému těmi, kteří by se chtěli obohacovat na úkor amerického lidu,“ uvedlo dnes podle Reuters ministerstvo zahraničí v prohlášení.

Trump v listopadu prohlásil, že zastaví přijímaní migrantů ze zemí třetího světa do USA poté, co afghánský imigrant podle úřadů nedaleko Bílého domu zastřelil příslušnici Národní gardy a těžce zranil jejího kolegu. USA po incidentu rovněž zastavily udělování azylu všem cizincům.

