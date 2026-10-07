Takový útok dlouho nezažili, Zelenskyj zuří. Obětí je už skoro 20, umíraly i děti

Téměř dvacet mrtvých a desítky raněných si vyžádaly v ukrajinských městech ruské útoky podniknuté během noci a rána, uvedly ukrajinské úřady. Ruská armáda podle prezidenta Volodymyra Zelenského "nadělila" svému vůdci Vladimiru Putinovi k jeho 74. narozeninám zničení obytného domu v Prylukách v Černihivské oblasti na severu Ukrajiny, kde počet obětí mezitím stoupl ze čtyř na 13, včetně čtyř dětí.
Sedm dětí je i mezi padesátkou zraněných, oznámila ukrajinská prokuratura s tím, že pátrání v troskách pokračuje.
"Jeden z nejodpornějších ruských útoků" si podle Zelenského také vyžádal dva mrtvé a osm raněných v Kremenčuku, další dva lidi zabili Rusové v Kyjevě a dvě oběti jsou v Oleksandrii v Kirovohradské oblasti.
Pryluky zasáhly ruské rakety, z nichž jedna dopadla na výškový obytný dům. Stalo se to ráno, kdy lidé ještě spali, napsal dříve náčelník oblastní správy Vjačeslav Čaus na telegramu, kde také zveřejnil snímky z místa zásahu.
Rusko proti Ukrajině v noci zaútočilo balistickými raketami, 48 střelami s plochou dráhou letu a 130 drony; ukrajinské letectvo tvrdí, že se podařilo zneškodnit pět raket, 39 střel a 117 dronů. Hlavními cíli útoku byly Kyjevská, Charkovská, Poltavská a Dněpropetrovská oblast.
V Kyjevě pyrotechnici zneškodňují ruskou raketu, která nevybuchla, informovala policie.
Ukrajina od února 2022 vzdoruje ruské invazi, jejíž součástí jsou i každodenní útoky drony, střelami či raketami po celé zemi. Ukrajina v sebeobraně podniká rovněž vzdušné údery na cíle v Rusku. Kyjev i Moskva tvrdí, že se zaměřují výhradně na vojenské cíle či na cíle související s armádou a vedením války. Při útocích ale umírají i civilisté. Drtivou většinu civilních obětí OSN zaznamenala na území kontrolovaném Kyjevem, na které útočí ruská armáda.
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