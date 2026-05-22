Jeden mrtvý a sedm zraněných po výbuchu v maďarském podniku, oznámil premiér

Jeden člověk přišel v pátek ráno o život a sedm dalších utrpělo vážné popáleniny při výbuchu v petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros na východě Maďarska, oznámil premiér Péter Magyar.
"Podle prvních informací jeden člověk zahynul a sedm lidí utrpělo těžké popáleniny," napsal Magyar na facebooku. Hasiči podle premiéra bojují s plameny, ale poškozené potrubí "hoří jako pochodeň". Na místo dorazila mobilní laboratoř, která ale zatím nezjistila v ovzduší žádné kncentrace nebezpečných látek překračující limitní hodnoty.
Ministr hospodářství a energetiky István Kapitány a generální ředitel MOL Zsolt Hernádi poskytnou další informace, jakmile dorazí na místo neštěstí, dodal premiér.
