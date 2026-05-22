22. 5. Emil
Zahraničí

Jeden mrtvý a sedm zraněných po výbuchu v maďarském podniku, oznámil premiér

ČTK

Jeden člověk přišel v pátek ráno o život a sedm dalších utrpělo vážné popáleniny při výbuchu v petrochemickém závodě společnosti MOL ve městě Tiszaújváros na východě Maďarska, oznámil premiér Péter Magyar.

Hungary Election
Premiér Péter Magyar, archivní foto.Foto: AP
"Podle prvních informací jeden člověk zahynul a sedm lidí utrpělo těžké popáleniny," napsal Magyar na facebooku. Hasiči podle premiéra bojují s plameny, ale poškozené potrubí "hoří jako pochodeň". Na místo dorazila mobilní laboratoř, která ale zatím nezjistila v ovzduší žádné kncentrace nebezpečných látek překračující limitní hodnoty.

Ministr hospodářství a energetiky István Kapitány a generální ředitel MOL Zsolt Hernádi poskytnou další informace, jakmile dorazí na místo neštěstí, dodal premiér.

Nejnovější
Nad hlavami demonstrantů vlály české vlajky, objevily se transparenty proti landsmanšaftu i na podporu Benešových dekretů.
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise

Sjezd sudetských Němců, který v pátek začíná v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně, protest pořádá KSČM.

France EU Order of Merit Prize
Ocenění pro Merkelovou provázel bojkot. Europoslanci mluví o „komparzu“

V úterý se v Evropském parlamentu ve Štrasburku konala první ceremonie udělení Evropského řádu za zásluhy. Jednou z oceněných byla i bývalá německá kancléřka Angela Merkelová, která je však dlouhodobě terčem kritiky části europoslanců. Někteří z nich se tak rozhodli ceremonii bojkotovat. A nyní tvrdí, že Evropský parlament si s tím poradil po svém.

Russia's President Putin on official visit to China
Putin odsunul svého jestřába na vedlejší kolej. Vaz mu zlomila jeho „medvědí služba“

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov byl odstaven od rozhovorů o ukončení války na Ukrajině. Jeden z nejvýraznějších moskevských „jestřábů“ sice ve svých vystoupeních dál hlasitě hřímá a obhajuje maximalistické požadavky Kremlu, v zákulisí však už nehraje téměř žádnou podstatnou roli. S odkazem na ukrajinské a americké zdroje o tom informuje deník Kyiv Independent.

