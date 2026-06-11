Jed v dětské výživě byl podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka

Jed použitý k otrávení dětské výživy v Rakousku byl koncentrací podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka, jehož z činu podezírá.
Informovala o tom agentura APA s tím, že státní zastupitelství to nepovažuje za důkaz, ale za indicii. Zadrženého Slováka vyšetřovatelé spojují s otravami dětských výživ společnosti HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku. Muž, který dříve pro německého potravinářského výrobce pracoval, vinu odmítá.
Rozbor se vztahoval na výživu nalezenou v obci Schützen am Gebirge ve spolkové zemi Burgenland, o které média dříve uváděla, že obsahovala 15 mikrogramů jedu na krysy.
Státní zastupitelství už dříve sdělilo, že podle znalců by množství jedu sice lidský život neohrozilo, mohlo by ale snížit srážlivost krve, a tím vést k mírnému krvácení. Nyní státní zastupitelství sdělilo, že látka je koncentrací a poměrem srovnatelná s jedem zabaveným ve Slovákově domácnosti.
Muž nicméně vinu odmítá a tvrdí, že zabavený jed používal k hubení krys na farmě na rodném Slovensku.
Po dvou sklenicích s výživou otrávenou jedem na krysy našla policie v dubnu také v Česku a na Slovensku. Vyděrač hrozil podobnými kroky i v Německu, Francii, Španělsku nebo v Nizozemsku.
Slovák, který dlouhodobě žije v Rakousku, odmítá, že by výživy otrávil. Tvrdí také, že dřívější propuštění ze společnosti HiPP ho nijak netrápilo.
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