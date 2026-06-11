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Zahraničí

Jed v dětské výživě byl podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka

ČTK

Jed použitý k otrávení dětské výživy v Rakousku byl koncentrací podobný tomu, který rakouská policie zabavila u Slováka, jehož z činu podezírá.

Hipp Babynahrung
ilustrační fotoFoto: SVEN SIMON
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Informovala o tom agentura APA s tím, že státní zastupitelství to nepovažuje za důkaz, ale za indicii. Zadrženého Slováka vyšetřovatelé spojují s otravami dětských výživ společnosti HiPP v Rakousku, Česku a na Slovensku. Muž, který dříve pro německého potravinářského výrobce pracoval, vinu odmítá.

Rozbor se vztahoval na výživu nalezenou v obci Schützen am Gebirge ve spolkové zemi Burgenland, o které média dříve uváděla, že obsahovala 15 mikrogramů jedu na krysy.

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Státní zastupitelství už dříve sdělilo, že podle znalců by množství jedu sice lidský život neohrozilo, mohlo by ale snížit srážlivost krve, a tím vést k mírnému krvácení. Nyní státní zastupitelství sdělilo, že látka je koncentrací a poměrem srovnatelná s jedem zabaveným ve Slovákově domácnosti.

Muž nicméně vinu odmítá a tvrdí, že zabavený jed používal k hubení krys na farmě na rodném Slovensku.

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Po dvou sklenicích s výživou otrávenou jedem na krysy našla policie v dubnu také v Česku a na Slovensku. Vyděrač hrozil podobnými kroky i v Německu, Francii, Španělsku nebo v Nizozemsku.

Slovák, který dlouhodobě žije v Rakousku, odmítá, že by výživy otrávil. Tvrdí také, že dřívější propuštění ze společnosti HiPP ho nijak netrápilo.

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