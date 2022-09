"Putina oklamali." V ruské televizi zněla drsná kritika, exposlance museli mírnit

Bývalý poslanec Státní dumy Boris Naděždin ve vysílání ruské televize NTV otevřeně zpochybnil šance Ruska vyhrát válku na Ukrajině a vyzval k mírovým jednáním. Podle něj se Rusové nyní nacházejí v bodě, kdy musí pochopit, že „je zcela nemožné Ukrajinu porazit“. Po jeho výrocích se v televizním studiu strhla ostrá výměna názorů mezi ostatními hosty.

Ti, kteří přesvědčili ruského prezidenta Vladimira Putina, že speciální operace na Ukrajině bude rychlá a efektivní, jen podle slov Naděždina všechny oklamali. "Prezident si nesednul a neřekl: 'Tak co kdybych rozjel speciální vojenskou operaci?' Někdo mu řekl, že se Ukrajinci vzdají, uprchnou a chtějí být součástí Ruska," uvedl Naděždin v pátečním diskuzním pořadu Mjesto vstreči (Místo setkání).

Poté zdůrazňoval, jak Rusko ve válce celou dobu bojuje proti armádě, která je silnější a ve všech směrech podporovaná "nejmocnějšími zeměmi světa". I proto považuje v současné situaci za ideální východisko mírová jednání k ukončení války.

Po těchto slovech mu v debatě začal vedle moderátora oponovat jeden z hostů pořadu - šéf politické strany Spravedlivé Rusko Sergej Mironov, který měl na klopě odznak se symbolem ruské invaze, písmenem Z. Podle něj nesmí s "nacistickým režimem Zelenského" dojít k žádným vyjednáváním. "Zelenského režim musí být zničen," apeloval v pořadu.

Naděždin na to konto plamenně odvětil, že na to nemají ruské jednotky sílu, pokud by v zemi nedošlo k mobilizaci. Mironov jen oponoval nedávnými slovy prezidenta Putina, který prohlásil, že Rusko na Ukrajině "válku ještě ani nezačalo".

V dalších minutách pořadu se proti názorům ruského exposlance všichni hosté ohrazovali. Politický komentátor NTV Viktor Olevits uvedl, že na Ukrajině jde vše "podle plánu" a ruská armáda nemá důvod se stáhnout. Poslanec Alexander Kazakov poté Naděždinovi vzkázal, aby si "dával pozor na svůj jazyk" a že jeho slova v souvislosti se speciální operací považuje za "trestuhodná".

Soukromá televizní stanice NTV spadá od roku 2001 pod ruskou mediální společnost Gazprom-Media, která je odnoží plynárenského gigantu Gazprom s úzkými vazbami na Kreml.