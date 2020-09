Je trochu jako Goebbels, prohlásil Biden o Trumpovi. Podle něj opakuje lži

Kandidát demokratů na amerického prezidenta Joe Biden v rozhovoru vysílaném v sobotu televizí MSNBC přirovnal svého volebního rivala a nynější hlavu Spojených států Donalda Trumpa k Josephu Goebbelsovi, šéfovi nacistické propagandy vlády Adolfa Hitlera. Americká lobbistická skupina židovských republikánů kvůli tomu žádá od Bidena omluvu, informoval dnes izraelský deník The Times of Israel.

"Je trochu jako Goebbels. Když říkáte lži dost dlouho, pořád je opakujete, opakujete, opakujete, stane se to všeobecně přijímaným," řekl Biden v televizi MSNBC. Goebbels se podle historiků držel hesla, že stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Biden v rozhovoru také uvedl, že očekává "osobní útoky a lži" od Trumpa v úterní debatě. Ta bude první předvolební debatou amerických prezidentských kandidátů.

"Myslím, že to bude přímý útok. Oni bývají většinou osobní. To je jediné, co umí," řekl na adresu Trumpovy volební kampaně Biden. O Trumpovi prohlásil, že "neumí diskutovat o faktech, na to není dost chytrý". "Neví toho moc o zahraniční politice ani o domácí politice," dodal kandidát demokratů.

Kvůli výroku o Goebbelsovi žádá po Bidenovi omluvu americká lobbistická skupina Republikánská židovská koalice (RJC). "V politické diskusi není místo na odkazy k holocaustu ani k přirovnávání kandidátů k nacistům," uvedl v prohlášení šéf RJC Matt Brooks, který Bidenův výrok označil za skandální.