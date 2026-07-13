Je třeba mít věkovou hranici pro vstup dětí na sítě, uvedla šéfka Evropské komise

Je na rodičích, aby rozhodli, kdy jejich děti dostanou svůj první chytrý telefon, panuje ale shoda, že je potřeba stanovit věkovou hranici, od které mohou děti vstupovat na sociální sítě, uvedla v pondělí předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.
Šéfka unijní exekutivy v pondělí obdržela od zvláštního expertního panelu pro bezpečnost dětí na internetu závěrečnou zprávu, na které odborníci pracovali několik měsíců. Komise nyní zprávu a její doporučení podle von der Leyenové detailně prostuduje a po letní přestávce přijde s konkrétním návrhem.
„Pokud ponecháme současný stav beze změny a budeme i nadále umožňovat velkým technologickým společnostem neomezený přístup k našim dětem, odsoudíme další generaci k větším psychickým problémům, závislostem a neštěstí,“ řekla von der Leyenová novinářům. Data podle ní hovoří jasně: mladí lidé v Evropě v pondělí tráví před obrazovkami čtyři až šest hodin denně. Šest hodin každý den přitom v součtu představuje dvacet let života.
„Zároveň téměř 60 procent dětí v Evropě zažilo v online prostředí emoční nebo psychosociální problémy. A rodiče den co den na vlastní oči vidí jejich důsledky: poruchy spánku, deprese, úzkosti, kyberšikanu i vystavení škodlivému obsahu,“ dodala šéfka EK.
Předsedkyně komise o otázce věkových omezení pro přístup na sociální sítě hovořila již loni v září ve svém tradičním projevu Zpráva o stavu unie. Následně letos v květnu uvedla, že EU by měla zvážit takzvaný odložený přístup k sociálním sítím pro děti.
Zmínila rovněž, že mnoho členských států už požaduje společný evropský přístup a že některé země podporují stanovení věkové hranice. Jaká by měla být, zatím není jasné. Debatuje se například o 16 letech, což je hranice, kterou stanovila Austrálie a australským přístupem se šéfka EK v mnohém inspiruje.
„Je zřejmé, že potřebujeme věkově přiměřená omezení přístupu k platformám. Nejde o to, zda děti mohou používat sociální sítě. Jde o to, zda a kdy mohou sociální sítě získat přístup k našim dětem,“ prohlásila v pondělí von der Leyenová. Zmínila v této souvislosti existenci unijní aplikace pro ověřování věku, kterou v posledních měsících testovalo několik států a brzy by měla být k dispozici pro občany.
Desítka evropských zemí včetně Francie, Španělska či Dánska v současnosti připravuje vlastní pravidla pro věkové omezení na sítích. V Česku se pro zákaz sociálních sítí pro děti do 15 let letos vyslovili prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš.
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