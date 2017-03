"Je to významný svátek." Rusové budou volit prezidenta zřejmě na výročí anexe Krymu

před 15 minutami

Rusové budou příští rok volit prezidenta nejspíše 18. března. Termín by tak vycházel na výročí anexe ukrajinského poloostrova Krymu. Tento návrh v úterý podpořil šéf dolní komory parlamentu Vjačeslav Volodin. "Je to neděle a je to den, na který mohou být vyhlášeny volby v souladu s našimi zákony. A je velmi dobře, že se tento den shoduje s významným svátkem, který slavíme již několik let," řekl Volodin. Návrh posoudí ještě příslušný výbor a následně sněmovna. Pokud by zůstala v platnosti dosavadní pravidla, Rusové by volili o první březnové neděli, podobně jako v roce 2012. Nový termín ale připadá na třetí neděli v měsíci. Hlavním favoritem voleb je dosavadní prezident Vladimir Putin.

autor: ČTK