„Je to velká čest.“ Mandát po zesnulém senátorovi Grahamovi převezme jeho sestra

Uvolněné křeslo v Senátu Spojených států po nečekaně zesnulém republikánovi Lindseymu Grahamovi zaujme jeho sestra Darline Grahamová Nordoneová. V pondělí to oznámil guvernér Jižní Karolíny Henry McMaster, jehož stát Graham v horní komoře Kongresu USA zastupoval, napsala v noci na úterý agentura AP. Grahamová Nordoneová dokončí Grahamův mandát, který skončí v lednu nadcházejícího roku.
„Je to velká čest,“ prohlásila Grahamová Nordoneová. „Lindsey zde vždy byl pro mě. A nyní zde bude já pro něj,“ uvedla.
Grahamová Nordoneová často vystupovala v senátorových kampaních. Graham, který se nikdy neoženil a neměl svou rodinu, po brzkém úmrtí rodičů svou sestru vychovával a byl jejím opatrovníkem. Oba si byli velmi blízcí, poznamenala AP. Jeho sestra se svými dětmi a vnoučaty bratra doprovázela, kdy letos podával dokumenty pro své znovuzvolení v nadcházejících listopadových volbách.
Republikánská strana v nadcházejícím měsíci uspořádá mimořádné primárky, ze kterých pro parlamentní volby vzejde nový kandidát místo Grahama. AP uvedla, že uvolněné křeslo vyvolá souboj mezi ambiciózními konzervativci v tomto státě USA, kteří touží postoupit v kariéře.
Graham, který podle ohledání zemřel v sobotu po prasknutí aorty způsobeném kornatěním tepen, patřil k nejvlivnějším členům Kongresu, a to hlavně v zahraniční politice. V posledních letech podporoval Ukrajinu a její boj proti ruské invazi, byl rovněž neochvějným zastáncem Izraele a stal se aktivním stoupencem amerických útoků na Írán. V minulosti měl napjaté vztahy s prezidentem Donaldem Trumpem, ale v posledních letech patřil k jeho nejbližším spojencům na Kapitolu.
Mohlo by vás také zajímat: Drony SBS zasáhly ruská plavidla v Azovském moři a rafinerii v Syzrani
Zůstaly jen kamenné základy staré chatky. Nová černá kostka u Humpolce na nich postavila svůj příběh
Ženy v Herátu ze strachu vycházejí ven pouze v nutnosti. Tálibán popřel jejich útlak
Afghánský ministr morálky z vládního radikálního islamistického hnutí Tálibán Mohammad Chálid Hanáfí v pondělí popřel utlačování žen v afghánském Herátu. Právě v tomto městě na západě země místní policie zpřísnila omezení týkající se oblékání žen, uvedla agentura AFP.
ŽIVĚ Česko má před sebou nadprůměrně teplý týden, vyskytnou se ale i bouřky
Tento týden bude v Česku nadprůměrně teplý. Kromě severovýchodu budou na většině míst odpolední teploty vystupovat nad letních 25 stupňů Celsia. V nejteplejších oblastech, jako jsou jižní Morava a Polabí, se dostanou i nad tropickou třicítku. Zejména v úterý a ve středu se také vyskytnou bouřky. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
ŽIVĚ Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková dnes parlamentu předložila svou demisi
Ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková v pondělí parlamentu předložila svou demisi, uvedla agentura Reuters s odvoláním na předsedu zákonodárného sboru Ruslana Stefančuka, podle něhož se poslanci věcí budou brzy zabývat. První kroky k vytvoření nové vlády by podle Reuters parlament mohl učinit už v úterý.
„Vytvořme Europatriot.“ Babiš vyzval ke společné evropské protivzdušné obraně
Český premiér Andrej Babiš na pondělním jednání koalice ochotných v Paříži vyzval k vytvoření společného projektu protivzdušné obrany. Úřad vlády to oznámil v tiskovém prohlášení. Babiš stávající protivzdušnou obranu v Evropě považuje za roztříštěnou a bez potřebné koordinace výroby. Koalice ochotných je skupina zemí včetně Česka, které podporují Ukrajinu v její obraně před ruskou invazí.