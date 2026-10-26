„Je to ve vašem zájmu,“ nabízí Rusko spolupráci nové srbské vládě

Rusko chce pokračovat ve spolupráci se Srbskem i po změně jeho vlády, chtít však musí i Bělehrad. Podle agentury Interfax to v komentáři k volebnímu vítězství studentského hnutí v nedělních parlamentních volbách v Srbsku uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Dosavadní dlouholetý vůdce země Aleksandar Vučić udržoval s Moskvou vstřícné vztahy.
Studentská kandidátka v nedělních předčasných parlamentních volbách získala více než 52 procent hlasů, a podle projekcí si v parlamentu zajistí většinu. Koalice kolem Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) obdržela zhruba 39 procent hlasů, Vučić již uznal porážku a oznámil odchod do opozice.
Peskov vyjádřil naději, že kroky budoucí srbské vlády budou „konstruktivně směřovat k dalšímu rozvoji vztahů“ s Ruskem a že tato vláda „bude chápat, že spolupráce s Ruskem je v zájmu Srbska“.
Ujistil, že Rusko má v úmyslu nadále všestranně podporovat rozvoj vztahů s Bělehradem. „Ale jak víte, tango tančí dva,“ dodal. mluvčí Kremlu.
Vučić hrál na obě strany
Vztahy Srbska s Ruskem za Vučičovy vlády charakterizovaly úzké politické, hospodářské a bezpečnostní vazby, ale i snaha Vučiče zachovat perspektivu vstupu do Evropské unie.
Bělehrad se po ruské invazi na Ukrajinu nepřipojil k západním sankcím, přestože odsoudil porušení ukrajinské územní celistvosti. Moskva je pro Srbsko důležitým spojencem v otázce Kosova a těší se podpoře velké části srbské veřejnosti.
Za zradu loni Moskva označila skutečnost, že se na Ukrajinu dostávala přes třetí země včetně Česka srbská munice. Bělehrad následně oznámil pozastavení vývozu svých zbraní a munice. Srbsko zároveň zůstává závislé na ruském plynu a ruské společnosti mají většinový podíl v jeho jediné ropné rafinerii.
Studentské hnutí se před volbami vyslovilo proti zavedení sankcí vůči Rusku. Jeho nejasný postoj k zahraniční politice ale ponechává prostor pro případné sbližování s EU, což by mohlo vést k přehodnocení vztahů Srbska s Ruskem.
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