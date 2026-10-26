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Zahraničí

„Je to ve vašem zájmu,“ nabízí Rusko spolupráci nové srbské vládě

ČTK
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Rusko chce pokračovat ve spolupráci se Srbskem i po změně jeho vlády, chtít však musí i Bělehrad. Podle agentury Interfax to v komentáři k volebnímu vítězství studentského hnutí v nedělních parlamentních volbách v Srbsku uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov chce nadále udržovat se Srbskem vřelé vztahy.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov chce nadále udržovat se Srbskem vřelé vztahy.Foto: REUTERS – Alexander Kazakov
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Dosavadní dlouholetý vůdce země Aleksandar Vučić udržoval s Moskvou vstřícné vztahy.

Studentská kandidátka v nedělních předčasných parlamentních volbách získala více než 52 procent hlasů, a podle projekcí si v parlamentu zajistí většinu. Koalice kolem Vučičovy Srbské pokrokové strany (SNS) obdržela zhruba 39 procent hlasů, Vučić již uznal porážku a oznámil odchod do opozice.

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Peskov vyjádřil naději, že kroky budoucí srbské vlády budou „konstruktivně směřovat k dalšímu rozvoji vztahů“ s Ruskem a že tato vláda „bude chápat, že spolupráce s Ruskem je v zájmu Srbska“.

Ujistil, že Rusko má v úmyslu nadále všestranně podporovat rozvoj vztahů s Bělehradem. „Ale jak víte, tango tančí dva,“ dodal. mluvčí Kremlu.

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Vučić hrál na obě strany

Vztahy Srbska s Ruskem za Vučičovy vlády charakterizovaly úzké politické, hospodářské a bezpečnostní vazby, ale i snaha Vučiče zachovat perspektivu vstupu do Evropské unie.

Bělehrad se po ruské invazi na Ukrajinu nepřipojil k západním sankcím, přestože odsoudil porušení ukrajinské územní celistvosti. Moskva je pro Srbsko důležitým spojencem v otázce Kosova a těší se podpoře velké části srbské veřejnosti.

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Za zradu loni Moskva označila skutečnost, že se na Ukrajinu dostávala přes třetí země včetně Česka srbská munice. Bělehrad následně oznámil pozastavení vývozu svých zbraní a munice. Srbsko zároveň zůstává závislé na ruském plynu a ruské společnosti mají většinový podíl v jeho jediné ropné rafinerii.

Studentské hnutí se před volbami vyslovilo proti zavedení sankcí vůči Rusku. Jeho nejasný postoj k zahraniční politice ale ponechává prostor pro případné sbližování s EU, což by mohlo vést k přehodnocení vztahů Srbska s Ruskem.

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