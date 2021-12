"Je to tu normální, nikdo nikoho nenutí." Youtubeři točí videa, která obhajují Čínu

Vypadají jako běžná cestovatelská videa. Anglicky mluvící youtubeři na nich ukazují památky v Číně, ochutnávají místní speciality a představují lokální kulturu. Výlety na místa, kam se nedostanou ani zahraniční novináři, jim však organizuje čínská vláda. Ta je následně používá k propagandě.

Jde například o autonomní oblast Sin-ťiang, kde žije mnoho příslušníků muslimské menšiny Ujgurů. Pekingská vláda tu zřídila převýchovné tábory, kde nutí zhruba milion lidí, aby odmítli islám. Jsou zdokumentované i případy nedobrovolné sterilizace a mučení.

Novináři z ciziny se sem nepodívají, izraelský youtuber (tvůrce videí na platformu YouTube) Raz Gal-Or ano. "Je to tady normální. Lidé jsou milí, pracují, žijí svůj život," říká ve videu natočeném letos na poli s bavlnou. Záznam vznikl krátce poté, co světové módní značky jako Nike a H&M odmítly používat sinťiangskou bavlnu. Objevily se totiž studie, podle kterých ji sbírají při nucené práci právě Ujgurové.

"Někteří zahraniční přátelé a média si myslí, že v Sin-ťiangu se využívá nucená práce na pěstování bavlny. Že život tady není fér. Nutí vás někdo tohle dělat?" ptá se Gal-Or dvou mužů ve videu. "Žádná země nemá právo snižovat sinťiangskou bavlnu," říká jeden z nich, zatímco druhý nucenou práci popírá.

"Pro ty, kteří přirovnávají Čínu k nacistickému Německu: Myslíte si, že v Německu před válkou měli muzea oslavující židovskou kulturu?" ptá se zase Američan Matt Galat s více než 100 tisíci fanoušky, zatímco stojí v ujgurském muzeu.

Další youtubeři točí místo reportáží videa, kde se k politickému dění vyjadřují napřímo. "Čína zavírá lidi ve vzdělávacích táborech. Snaží se je vzdělat, aby měli práci, schopnosti a budoucnost. To je velký rozdíl oproti Guantánamu, kde lidi skutečně zavírají," říká Kanaďan Kirk Apesland, kterého na YouTube sleduje 90 tisíc lidí. Naráží tak na americkou věznici na Kubě.

Video Izraelce Gal-Ora z místa, kde "je všechno normální", se ale neobjevilo pouze na YouTube. Na sociálních sítích ho sdílelo i 36 oficiálních státních účtů, které mají dohromady kolem 400 tisíc sledujících, upozorňuje britská stanice BBC. Mezi nimi byly také čínské ambasády v Česku a na Slovensku. Podobná videa od zahraničních youtuberů pak využila v minulosti i mluvčí čínského ministerstva zahraničí na tiskové konferenci.

Propagandistické cesty

Na dotazy amerického deníku New York Times, který tvůrce videí oslovil, odpověděli jen někteří z nich. Ti přiznali, že je na výlety do různých částí Číny zvou místní úřady nebo jiné organizace a platí jim cestu a ubytování.

Na podobné placené výlety jezdí po světě i jiné internetové celebrity, včetně těch z Česka. Pak ale uvedou, že jde o placenou reklamu, a své příspěvky doplní o název firmy nebo města, které je pozvalo. Toto upozornění u pročínských influencerů chybí. Co naopak nechybí, jsou čínské titulky.

Zároveň oslovení youtubeři odmítají, že by jim kdokoliv nařizoval, co mají či nemají v Číně natáčet a nahlas říkat. Jejich tvrzení se ale neshoduje s tím, co dva z nich uvedli v přímém přenosu, který vysílali ze své cesty do provincie Si-an. Tu jim zorganizovala čínská mediální společnost.

Matt Galat tu například řekl, že ještě před cestou letos v dubnu se ho organizátoři ptali, jestli by místo, na které pojede, mohl pochválit. Poté si také stěžoval, že výprava do hor, na kterou se těšil, byla nakonec zrušena. "Museli tam nacpat víc propagandistických prohlídek," prohlásil. "To oni neřekli, ale přesně to se stalo," odpověděl mu ve videu další youtuber Lee Barrett.

Galat záznam následně ze svého kanálu smazal, ale deník New York Times ho má k dispozici.

Australský think tank Australian Strategic Policy Institute, který o videích vypracoval studii, také poukazuje na záznamy ze Sin-ťiangu od lidí, kteří nejsou součástí žádné oficiální výpravy s předem naplánovanou trasou. Takto například vzniklo 15minutové video singapurského influencera, kde se v pozadí najednou objeví sedm převýchovných táborů. V Galatově videu žádný nebyl.

Šíření čínské myšlenky

O potřebě šířit pozitivní zprávy o Číně prostřednictvím cizinců mluvil už v roce 2016 Ču Ling, šéfredaktor deníku vlastněného komunistickou stranou China Daily. "Vždycky jsme přikládali velkou důležitost 'vypůjčování úst, která budou mluvit'. Využívali jsme mezinárodní přátele k tomu, aby pokračovali v zahraniční propagandě," uvedl tehdy.

Podobně se vyjádřil také čínský prezident Si Ťin-pching, který mluvil nejen o potřebě pozitivních zpráv, ale také o šíření čínských myšlenek od cizinců. V reakci na něj Šen Chaj-siung z úřadu pro propagandu letos uvedl, že má v úmyslu vytvořit celé studio influencerů mluvících různými jazyky, kteří Číně pomohou "prorazit a podpořit šíření pozitivního postoje", uvádí se ve zmíněné studii.

Už nyní funguje na čínské státní stanici CGTN oddělení internetových celebrit. Jeho zaměstnanci nabízí influencerům peníze za jejich obsah nebo jim přímo nabízí spolupráci, potvrdilo stanici BBC několik zaměstnanců, kteří si přáli zůstat v anonymitě.

Podobně čínský regulační úřad internetu zaplatil 30 tisíc dolarů (670 tisíc korun) za kampaň s názvem A Date With China (Rande s Čínou). Ta využívá zahraniční internetové celebrity, aby propagovaly vládní snahy o potírání chudoby v různých oblastech Číny, píše se v oficiálních dokumentech, ze kterých cituje americký deník. Odstranění chudoby je zároveň jedním z cílů Si Ťin-pchinga.

