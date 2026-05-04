„Je to taková výzva,“ řekl Babiš. Jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Český premiér Andrej Babiš v pondělí jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem o navyšování obranných výdajů v rámci aliance. Česká vláda se na to soustředí, řekl předseda vlády novinářům při příchodu na summit Evropského politického společenství (EPC) v Jerevanu.
„Jsem rád, že kolega Landovský to vzal, protože vidí do těch střev NATO,“ řekl Babiš o bývalém velvyslanci Česka při Severoatlantické alianci Jakubovi Landovském, který se stane vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči alianci.
Babiš řekl, že navyšování obranných výdajů vidí optimisticky. „My tomu samozřejmě podřídíme všechno, protože je to taková výzva. Vždy, když mě někdo k něčemu vyzývá, tak jdu po tom,“ prohlásil předseda české vlády.
Jmenování Landovského premiér oznámil minulý týden s tím, že si od toho slibuje naplnění závazku vůči NATO, tedy vydávat na obranu nejméně dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
Evropští lídři se v pondělí na summitu EPC budou zabývat mimo jiné energetickou a hospodářskou bezpečností, aktuální geopolitickou situací a posilováním stability v Evropě.
ŽIVĚ Dron narazil do budovy v Moskvě, šest km od Kremlu a pár dní před oslavami 9. května
Dron v noci na pondělí zasáhl výškový dům v Moskvě, informoval starosta města Sergej Sobjanin. Nikomu se podle něj nic nestalo. Komu dron patřil, nespecifikoval, ale proti Rusku podniká vzdušné útoky Ukrajina v odvetě za neustávající ruské nálety na její území. Incident se stal krátce před pátečními oslavami Dne vítězství, na který se v Moskvě tradičně chystá vojenská přehlídka.
Požár v Českém Švýcarsku: hasiči bojují s ohněm, stále není pod kontrolou
Požár v Českém Švýcarsku se nerozšiřuje. Hasičům se v noci na pondělí podařilo udržet plochu, na které hoří, pod 100 hektary. Plně pod kontrolou zatím oheň nemají. Do zásahu se kolem 08:00 znovu zapojí vrtulníky. Na pomoc přiletí dva ze Slovenska. V pondělí to řekl mluvčí krajských hasičů Tomáš Kalvoda. Les hoří mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou od sobotního odpoledne.
Pondělí je poslední den pro podání daňového přiznání v elektronické podobě
Nejpozději v pondělí musí podat přiznání k dani z příjmu za loňský rok lidé, kteří ho odevzdávají v digitální formě. Zároveň je pro ně také poslední den na uhrazení daně. Finanční správa doporučuje, aby lidé odevzdání přiznání nenechávali na poslední chvíli, v případě velkého množství podání v posledních hodinách by mohl být portál Moje daně přetížen.
Razantní změna po horkém a suchém počasí. Předpověď hlásí, kdy naprší nejvíc
Po velmi horkém a suchém víkendu očekávají meteorologové tento týden změnu počasí. Od úterý se začne ochlazovat a přijít by měly přeháňky a lokálně i bouřky. Nejvíc srážek spadne ve čtvrtek, informoval na síti X a na webu Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Zatím dál platí výstraha před vznikem požárů.
Nečas třikrát asistoval u nevídané přestřelky Colorada, Dobeš poslal Montreal dál
Český hokejový brankář Jakub Dobeš v sedmém zápase 1. kola play off NHL pomohl Montrealu k postupové výhře 2:1 nad Tampou Bay 28 zákroky a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Útočník Martin Nečas se na úvod druhého kola třemi nahrávkami podepsal pod divokou výhru Colorada 9:6 nad Minnesotou.