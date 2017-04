Je to souboj o přežití, my, nebo oni: italští rybáři stávkují kvůli delfínům

před 1 hodinou

Rybáři z Liparských ostrovů poblíž italské Sicílie začali stávkovat – proti delfínům. Stěžují si, že jim delfíni ze sítí vyžírají ryby a připravují je o úlovek i obživu. Podle odborníků je potřeba rybolov omezit, protože delfíni nemají kvůli úbytku ryb v moři potravu.

Palermo - Když slyší pískání delfínů turisté, těší se na setkání s mořským savcem. Když stejný zvuk zaslechnou rybáři z Liparských ostrovů kousek od italské Sicílie, zmocní se jich panika.

"Každou noc na moři podstupujeme válku o přežití," stěžuje si místopředseda místního rybářského sdružení Giuseppe Spinella. Rybáři už mají delfínů dost, vstoupili kvůli nim do stávky.

Delfíni jim totiž požírají úlovky. Útočí na sítě plné ryb, které za sebou vlečou lodě vracející se do přístavů. Místní rybáři tvrdí, že úlovky jim delfíni sežerou až ze 70 procent.

"Dřív jsem si vydělal dva tisíce eur měsíčně (v přepočtu asi 54 tisíc korun). Teď často nemám ani na zaplacení lodní nafty," tvrdí v deníku La Repubblica jeden z rybářů z Liparských ostrovů. Spolu se svými kolegy chce, aby vláda v oblasti vyhlásila stav přírodní katastrofy.

Delfíni prostě mají hlad

Delfíni žijí u Liparských ostrovů tradičně jsou jedním z místních turistických lákadel. Rybáři se dušují, že je v žádném případě nechtějí zabíjet. Stěžují si ale, že se v poslední době přemnožili a ničí jim živobytí.

Jenže podle odborníků je to jinak - delfínů u Liparských ostrovů mírně ubylo, momentálně jich tam žije zhruba stovka. A jsou to naopak lidé, kteří je intenzivním rybolovem obírají o potravu.

"Delfíni mají hlad, a protože místní moře je velmi zasaženo rybolovem, berou si ryby prostě tam, kde je můžou najít," tvrdí v deníku La Stampa bioložka a odbornice na delfíny Monica Blasiová. Upozorňuje na fakt, že na Liparech výrazně přibylo rybářských lodí.

Řešením je podle Blasiové to, aby část místních lidí změnila zaměstnání, například aby se věnovali turistickému ruchu, pro který má oblast obrovský potenciál. Stát by taky mohl určitou oblast moře vyhlásit za chráněnou zónu, kde by reguloval rybolov a staral se o zlepšení reprodukce ryb.

Rybáři mezitím s místními biology, jako je Monica Blasiová testují dočasné řešení. Od května do července budou na některých lodích nainstalována zařízení vydávající zvuk, který by měl delfíny odpuzovat. Odborníci si ale nejsou jisti, že bude experiment fungovat. Delfíni si podle nich můžou na zvuky zvyknout.

autor: Ondřej Houska

