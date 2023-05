Satelity to potvrzují. Rusové budou čelit nejnáročnější ze všech misí, říká exšéf CIA

Po krátké nemoci v pátek 26. května zemřel novinář Vadim Fojtík, bylo mu 49 let. V českých médiích působil přes dvacet let. Byl zakladatelem a šéfredaktorem týdeníku Hrot, který dnes o jeho úmrtí informoval na webu. V poslední době stál v čele vydavatelské společnosti Hrot. Největší část profesní kariéry, takřka 16 let, strávil Fojtík v ekonomickém týdeníku Euro, a to jako reportér, zástupce šéfredaktora a v letech 2016 až 2019 jako šéfredaktor časopisu.

Novinářskou kariéru začínal v ekonomické redakci Denního telegrafu, působil také v Zemědělských, Hospodářských a Lidových novinách. "Zkušenosti měl i z prostředí PR, na pozici account managera pracoval v největší české PR agentuře AMI Communications," informoval Hrot.

Hrot vznikl na začátku roku 2020. Redakci tvořili převážně bývalí redaktoři týdeníku Euro, kteří předtím odešli z vydavatelství Mladá fronta. Fojtík vedl redakci tištěného týdeníku a webu Tydenikhrot.cz od jejich založení do září 2022, kdy ho nahradil Tomáš Jeník. Fojtík se stal ředitelem společnosti Hrot, který stejnojmenný týdeník v tištěné i internetové verzi vydává. "Redakce tímto přišla o svou výraznou tvář, vůdčí osobnost, skvělého autora a kamaráda," uvedli dnes zástupci Hrotu.