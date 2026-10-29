„Je to skutečný génius.“ Putin překvapil slovy o Muskovi, přiznal jejich úzký kontakt

Ruský prezident Vladimir Putin označil amerického miliardáře Elona Muska za „skutečného génia“. Prozradil také, že je s ním v úzkém kontaktu kvůli satelitním technologiím.
Putinovo vyjádření zaznělo ve středu na summitu Rusko-Afrika v Moskvě, kde srovnával síť satelitů Starlink s projektem Rassvet, který má Rusku zajistit vlastní satelitní internetové připojení.
„Elon Musk je génius, skutečný génius. Kolik těchto satelitů má na oběžné dráze? Více než pět tisíc. My jsme teprve na začátku,“ řekl ruský prezident podle agentury TASS.
Putin zároveň zdůraznil, že je pro Rusko důležité s Muskem komunikovat, aby se satelity systémů Rassvet a Starlink na oběžné dráze navzájem nerušily.
„Jsme v úzkém kontaktu s našimi americkými partnery, včetně pana Muska,“ uvedl s tím, že obě strany mají zájem na spolupráci navzdory politickým sporům.
Muskova společnost SpaceX podle odhadů vyslala na oběžnou dráhu přibližně třináct tisíc satelitů Starlink. BBC píše, že ruská alternativa Rassvet jich má oproti tomu v současnosti jen několik desítek.
Co Putin sleduje lichotkami Muskovi?
Podle deníku The Guardian se Putin zřejmě snaží si Muska lichotkami naklonit na svou stranu. Americký miliardář má prostřednictvím Starlinku výrazný vliv na ukrajinskou obranyschopnost a zároveň patří k blízkým spojencům amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Kyjev se na Starlink v boji proti Rusům spoléhá dlouhodobě. Nedávné výpadky připojení však armádě zásadně zkomplikovaly dronové údery i fungování části protivzdušné obrany.
Musk nejprve popřel, že by omezení nařídil. Později nicméně přiznal, že SpaceX záměrně zablokovala ukrajinské armádě nepovolené využívání civilní sítě.
Provoz systémů Starlink i jeho vojenské verze Starshield byl následně obnoven. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týden uvedl, že rychlost připojení je „nyní tam, kde má být“.
Situaci komplikují volby
Napětí mezi Ukrajinou a Spojenými státy přesto zjevně nepolevuje a s blížícími se volbami do amerického Kongresu jsou vztahy mezi Zelenským a Trumpem mimořádně napjaté.
Trump navíc začátkem října obnovil kontakt s Vladimirem Putinem a dohodl se s ním na nákupu ruské ropy ve snaze srazit ceny ropy předtím, než američtí voliči zamíří k urnám.
Zelenskyj ve středu uvedl, že vkládá naděje do plánovaných trojstranných mírových rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a Spojenými státy. Ty by se podle něj mohly uskutečnit od 6. do 10. listopadu v Abú Dhabí, krátce po amerických volbách.
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