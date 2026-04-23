„Pořádný slizoun, níž už se klesnout nedá,“ urazil Trump exvelvyslance v Česku

Americký prezident Donald Trump kritizoval bývalého amerického velvyslance v Praze Normana Eisena, označil ho za slizouna.
Šéf Bílého domu to napsal na sociální síti Truth Social ke sdílenému příspěvku, který zmiňuje vazbu Eisena na předsedu Nejvyššího soudu Spojených států Johna Robertse. Trump v dalším příspěvku odsoudil nejvyšší soud za to, že se vyslovili proti jeho plošným globálním clům.
„Norm Eisen je pořádný slizoun. Hlouběji než on už se moc klesnout nedá!!!“ napsal šéf Bílého domu o Eisenovi, který byl velvyslancem USA v Česku v letech 2011 až 2014. Eisen rovněž působil jako poradce prezidenta Baracka Obamy pro etiku.
Eisen loni kritizoval Trumpa za to, že nařídil trestní stíhání svých politických odpůrců. Trump loni usiloval o stíhání bývalého ředitele Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) Jamese Comeyho či newyorské generální prokurátorky Letitie Jamesové. „Toto obvinění nese všechny znaky mstivého a neopodstatněného stíhání,“ řekl tehdy Eisen po obvinění Comeyho.
Federální soudkyně v listopadu zamítla trestní řízení proti Comeymu i Jamesové s odůvodněním, že prokurátorku Lindsey Halliganovou, která na naléhání prezidenta obvinění vznesla, ministerstvo spravedlnosti jmenovalo nezákonným způsobem.
V příspěvku, který Trump sdílel, stojí, že Roberts se přátelí s Eisenem, který ho během svého působení působení v Česku přivítal „v pražském paláci“, což je zřejmě odkaz na Petschkovu vilu, rezidenci amerických velvyslanců v Praze.
Příspěvek rovněž zmiňuje komentář na webu stanice Fox News, v němž právní analytik Jonathan Turley vyzývá Robertse, aby přiměl Federální úřad pro vyšetřování (FBI) k vyšetřováním úniku informací z Nejvyššího soudu USA, které publikoval deník The New York Times.
List minulý týden zveřejnil interní zprávy nejvyššího soudu týkající se takzvané stínové agendy, urychleného a tajemného postupu, kdy nejvyšší soud vydává zásadní rozhodnutí bez předchozího ústního jednání. Některá z těchto rozhodnutí se týkají klíčových otázek prezidentských pravomocí.
