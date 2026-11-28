Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil hlubokou frustraci nad tím, co označil za slabý postoj Spojených států při vyjednávání s Ruskem. Podle něj k agresorovi nelze přistupovat neutrálně. V rozhovoru, který v pátek zveřejnila BBC, se rovněž podivil nad tím, že americký prezident Donald Trump minulý týden v Číně při setkání s Vladimirem Putinem nazval ruského vládce svým přítelem.
V rozhovoru vedeném s reportérkou britské stanice v prezidentské kanceláři v centru Kyjeva si Zelenskyj postěžoval, že Spojené státy při mírových jednáních na Rusko dostatečně netlačí.
Ukrajina podle něj potřebuje „skutečně užitečné spojence, kteří dokážou na Rusko vyvinout tlak“, aby se dosáhlo výsledků. Spojené státy vyzval, aby dostály své pověsti silné země, která má „moc a těší se respektu“.
„Když se snažíte zachovat vůči agresorovi naprostou neutralitu… znamená to, že podporujete oběti, ale také agresora. To není správné,“ řekl Zelenskyj. USA tvrdí, že jsou neutrální v zájmu složitého úsilí o dosažení trvalé mírové dohody mezi oběma válčícími stranami.
Skutečnost, že Trump na sociální síti sdílel fotografii, na níž objímá Putina, pak Zelenskyj označil za zvláštní. „Je to samozřejmě na prezidentovi Spojených států, ale… je to podivné,“ řekl Zelenskyj v angličtině po delším zaváhání.
Od veřejné roztržky při setkání s Trumpem v únoru 2025 v Oválné pracovně volí Zelenskyj opatrně slova ve vztahu ke Spojeným státům a k Trumpovi zejména, podotkla BBC.
„Je to agresor a vrah… Nemůže to být přítel. Prostě nemůže,“ řekl Zelenskyj na adresu šéfa Kremlu a dodal, že je to podobné jako tvrdit, že jste byli přátelé s Adolfem Hitlerem za druhé světové války. „Ne, není to přítel,“ zdůraznil.
Trump si za slovy stojí
Americký prezident byl ve čtvrtek znovu dotázán na to, že Putina označil za svého přítele. „Chceme zastavit zabíjení. Mohl jsem říct, že není přítel… Ale chci uzavřít dohodu,“ řekl Trump novinářům.
„Mohl jsem tam vejít a říct: ‚Nemám tě rád‘, a pak bychom měli stejný problém, jaký máme se Zelenským a Putinem,“ pokračoval americký lídr o setkání s ruským vládcem v čínském Šen-čenu. Dodal, že největší překážkou uzavření mírové dohody je podle něj to, že k sobě prezidenti Ukrajiny a Ruska chovají silnou nenávist.
Trumpovi zvláštní vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff se snaží vyjednat mezi Ruskem a Ukrajinou mírovou dohodu, často však působí dojmem, že jsou více sladěni s postojem Moskvy než Kyjeva, poznamenala BBC.
Trumpův zeť Kushner ve středu prohlásil, že Putin prokázal „zdrženlivost“, když na Ukrajině nepoužil jaderné zbraně. Putina také označil za „velmistra politiky“.
Ukrajina se připravuje na náročnou zimu, uvedl Zelenskyj podle BBC. Nedávné útoky na Kyjev se zaměřily na mosty přes Dněpr, zřejmě ve snaze rozdělit město na dvě části, dodala stanice. Výpadky elektřiny a útoky na logistické sítě vyhnaly provozní náklady do neúnosných výšek a uvrhly velkou část města do tmy.
Poslední kolo mírových jednání, které se za zprostředkování USA konalo začátkem měsíce v Abú Zabí, nepřineslo žádný zjevný pokrok: „Čím víc víme, tím víc problémů,“ popsal jednání Zelenskyj.
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