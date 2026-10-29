„Je to opravdu neobvyklé.“ Expert popsal, co ho zarazilo na srážce vlaků ve Španělsku

Tragédie na vysokorychlostní trati ve Španělsku, vlak narazil do stojící soupravy, nejméně 68 mrtvých
Španělsko se vzpamatovává z již druhé tragické srážky vysokorychlostních vlaků v letošním roce. Zatímco vyšetřovatelé pátrají po příčinách nehody, počet obětí se přiblížil sedmdesáti. Co všechno o nehodě zatím víme?
Kdy a kde k nehodě došlo?
Tragédie se odehrála ve středu v 8:53 ráno nedaleko města Urda v provincii Toledo, přibližně 130 kilometrů jižně od Madridu. Na trati se srazily dva vysokorychlostní vlaky, které jely stejným směrem z Madridu do Sevilly.
Do stojícího vlaku soukromého dopravce Iryo narazila zezadu vysokou rychlostí souprava státní společnosti Renfe. Několik vagonů při srážce vykolejilo a část z nich spadla z náspu.
Jak ke srážce došlo?
Podle španělského ministra dopravy Óscara Puenteho přestalo kvůli poruše komunikace v 8:30 fungovat zabezpečovací zařízení na 63 kilometrů dlouhém úseku trati. Vlaky v oblasti se proto automaticky zastavily. Mezi nimi byly i obě soupravy, které se později srazily.
Státní společnost ADIF, která spravuje španělskou železniční infrastrukturu, následně převzala ruční řízení systému. Podle ministrovy dosavadní rekonstrukce dostal vlak společnosti Renfe krátce nato povolení pokračovat v jízdě, přestože na návěstidle svítila červená a na stejné koleji stála souprava Iryo.
Vlak se rozjel bez rychlostního omezení a následně do stojící soupravy narazil. V okamžiku srážky se pohyboval rychlostí přibližně 200 kilometrů za hodinu.
„Železnice má zabezpečovací systémy, které za běžných okolností brání tomu, aby vlak vjel na obsazenou kolej. Pokud k tomu má dojít ve výjimečném režimu, platí pro takovou jízdu zvláštní pravidla,“ vysvětluje pro Aktuálně.cz dopravní expert a bývalý šéf Českých drah Václav Nebeský.
Pokud vlak za výjimečné situace dostane povolení vjet na obsazenou kolej, musí jet tak, aby dokázal včas zastavit před případnou překážkou.
„Strojvedoucí může mít například v rozkazu uvedeno, že jede na obsazenou kolej a musí být připraven zastavit. Může tam být také stanovena maximální rychlost, například 50 kilometrů za hodinu,“ popisuje Nebeský, jak se podobné situace řeší v Česku.
„Proto mi připadá zvláštní, že přesto dojde ke srážce. Je to opravdu neobvyklé,“ dodává expert.
Ministr Puente uvedl, že „rozhodnutí bylo učiněno za okolností, které nelze vysvětlit“. Premiér Pedro Sánchez slíbil důkladné vyšetření příčin nehody a prohlásil, že pokud se prokáže nedbalost nebo selhání bezpečnostního systému, budou následovat odpovídající opatření.
Kolik je obětí?
Podle El País cestovalo v obou vlacích dohromady 544 lidí. Úřady ve čtvrtek ráno uváděly nejméně 69 mrtvých. Záchranáři však stále pokračují v prohledávání trosek a počet obětí se tak může ještě změnit.
Desítky dalších lidí utrpěly zranění, část z nich zůstávala v nemocnicích ve vážném stavu.
Jsou španělské železnice bezpečné?
Středeční události nejsou první tragickou událostí na španělských železnicích v letošním roce. V lednu zahynulo při nehodě nedaleko města Adamuz v provincii Córdoba 46 lidí.
I tehdy šlo o vysokorychlostní vlaky, příčina neštěstí však byla odlišná. Podle španělské veřejnoprávní stanice RTVE tehdy jeden z vlaků vykolejil kvůli poškození kolejí a následně vjel na sousední kolej.
Dvě tragické nehody během jediného roku proto vyvolávají otázky ohledně stavu železniční infrastruktury, zabezpečovacích systémů a údržby tratí. Diskuse navíc přichází v době předčasných parlamentních voleb, které proběhnou už v listopadu.
Ve čtvrtek v zemi navíc probíhá stávka strojvedoucích skupiny Renfe. Odbory ji vyhlásily už před středeční nehodou a požadují mimo jiné splnění dřívějších závazků týkajících se zvýšení bezpečnosti železničního provozu.
CNN poznamenává, že Španělsko přitom před letošním rokem patřilo v evropském srovnání k nejlepším zemím z hlediska bezpečnosti železniční dopravy. Podle údajů Eurostatu připadalo v roce 2023 na milion obyvatel Španělska méně než jedno úmrtí při železničních nehodách. Země tak tehdy vykazovala jeden z nejlepších výsledků v celé EU.