Je to nesmysl, odmítl Trump zprávu o svém možném vydírání na první veřejné tiskové konferenci

před 56 minutami

Donald Trump rázně odmítl obvinění amerických tajných služeb, podle kterých má Kreml kompromitující materiály, kterými ho může vydírat. Řekl na první tiskové konferenci od svého zvolení prezidentem USA v listopadu 2016. Televizní stanice CNN i další média odkazují na prozatím neověřenou zprávu amerických tajných služeb, podle které má Kreml na Trumpa kompromitující materiály osobní i finanční povahy, které by mohl v budoucnu využít.

New York – Nový americký prezident Donald Trump před novináři v New Yorku rázně odmítl, že by měl v minulosti v Rusku jakékoli dluhy nebo jiné obchodní aktivity, skrze které by mohl být vydírán.

Jde podle něj o "nesmysl" a "strašnou skvrnu" na cti těch novinářů, kteří obvinění zveřejnili. "Taková věc nikdy neměla být napsaná a nikdo ji neměl vypustit do světa," dodal Trump na první veřejné tiskové konferenci od svého zvolení.

Nový prezident USA reagoval na zprávy některých amerických médií, citujících zprávu tamních zpravodajských služeb, podle kterých ruská rozvědka na Trumpa v minulosti shromáždila kompromitující materiál osobní i finanční povahy. Skrze tyto materiály ho pak chtěla v budoucnu vydírat. Kreml dnes toto obvinění popřel.

Donald Trump znovu prohlásil, že publikované informace jsou podle něj vymyšlené a dala je dohromady skupina jeho "nemocných odpůrců".

Budoucí šéf Bílého domu připustil, že Rusko stálo za hackerskými útoky na USA během nedávných prezidentských voleb. Těch se ale podle něj dopouštějí i jiné země, například Čína. Podle Trumpa americká Demokratická strana, na kterou primárně cílily útoky ruských hackerů, na rozdíl od republikánů nedostatečně chránila své počítačové servery před kybernetickými útoky.

Vstřícnost ze strany Kremlu vůči své osobě bere Trump jako „výhodu a ne přítěž“. Není si jistý, zda dokáže vyjít s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, Spojené státy se ale podle něj musí pokusit o „nový vztah“ s touto zemí, uvedl na tiskové konferenci.

autor: Zahraničí