Je to "tvrdý borec". Trump pochválil kongresmana, který "zpráskal" novináře

Washington - Vlivné americké Sdružení zpravodajů Bílého domu (WHCA), organizace reportérů informujících o činnosti prezidenta, se dnes dostalo do sporu s Donaldem Trumpem. Vyčetlo mu, že veřejně chválil republikánského kongresmana, který loni fyzicky napadl novináře a byl za to pravomocně odsouzen.

Trump ve čtvrtek večer na předvolebním mítinku ve státě Montana podpořil poslance Sněmovny reprezentantů Grega Gianforteho, který v listopadových kongresových volbách v Montaně obhajuje svůj post. Kongresmana, který loni za fyzický útok na zpravodaje listu The Guardian dostal pokutu a trest veřejně prospěšných prací, označil za "skvělého chlapa".

"Každý, kdo dokáže někoho zpráskat, je můj člověk," prohlásil prezident. Gianforte je "tvrdý borec", řekl o poslanci, který srazil novináře k zemi kvůli "nevhodně" položené otázce. U soudu čin popíral, nakonec se ale přiznal.

Šéf WHCA Olivier Knox dnes vydal prohlášení, v němž Trumpova slova odsoudil. "Každý Američan by se měl zhrozit, když prezident schvaluje násilný útok na novináře, který vykonává svou práci chráněnou ústavou," napsal Knox. Prezident podle něj "chválil zločin vykonaný člověkem, který přísahal, že bude podporovat zákony".

Trump má už z dob volební kampaně s novináři napjaté vztahy, označil je opakovaně za "nepřátele lidu". Zášť chová hlavně vůči liberálně orientovaným médiím, zejména listům The New York Times a The Washington Post, televizím CNN nebo CNBC a agentuře AP.

Galavečeře s novináři akreditovanými v Bílém domě, která se koná každoročně, se Trump loni ani letos nezúčastnil. Akce, kterou pořádá WHCA již od roku 1920, patří k největším společenským událostem ve Washingtonu.