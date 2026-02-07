Je to mnohem horší, než Rusko čekalo. Zaskočený Kreml brzy vyčerpá své zásoby

Ruská ekonomika naráží na vážné problémy. Kvůli nezájmu Indie a nízkým cenám ropy se státní pokladna vyprazdňuje mnohem rychleji, než Moskva čekala. V lednu příjmy z prodeje surovin klesly na polovinu. Podle ekonomů může být schodek rozpočtu do konce roku 2026 až trojnásobný oproti plánu. Kremlu navíc hrozí, že brzy vyčerpá své finanční rezervy.
Ruský státní rozpočet se propadá do stále hlubších problémů. Podle informací agentury Reuters by mohl být schodek do konce příštího roku skoro třikrát vyšší, než tamní vláda oficiálně plánuje. Ekonomové z výzkumného centra napojeného na vládu vypočítali, že díra v rozpočtu může dosáhnout až 4,4 procenta hrubého domácího produktu místo původně odhadovaných 1,6 procenta.
Hlavním důvodem jsou klesající zisky z prodeje ropy a plynu. Ty v lednu 2026 zaznamenaly rekordní propad, když se meziročně snížily o celou polovinu na 393 miliard rublů. Jde o nejnižší úroveň od poloviny roku 2020. „Situace s rozpočtem se prudce zhoršuje. Příjmy budou nižší a výdaje vyšší,“ popsal pro agenturu Reuters zdroj blízký ruské vládě, který si přál zůstat v anonymitě.
Za potížemi stojí hlavně to, že Indie nakupuje méně ruské ropy. Odhady, které se objevily i na sociálních sítích, počítají s tím, že indické nákupy klesnou o 30 procent. Rusko navíc musí prodávat svou surovinu se slevou více než 20 procent oproti běžným světovým cenám.
Západní sankce tak citelně zasahují ruské příjmy, ale Moskva se snaží tvářit, že situaci zvládne. Podle ruského vicepremiéra Alexandra Novaka je vyrovnaný rozpočet hlavním štítem země proti tlaku Západu.
Rusko má sice finanční rezervy ve výši 4,1 bilionu rublů, analytici však varují, že při současném tempu je stát utratí za pouhý jeden rok. Problém prohlubují i vysoké úroky a nedostatek pracovníků na trhu. Zdroj z Reuters přesto situaci nevidí jako okamžitý konec ekonomiky. „Není to katastrofa. Dá se to ufinancovat, ale ne s tak vysokými úroky,“ uvedl. Zároveň dodal, že vládní sliby o mírném snižování vojenských výdajů jsou „nereálné“.
Ekonomové z banky VTB odhadují, že stát bude muset v roce 2026 z rezerv vytáhnout 2,5 bilionu rublů. Pokud se situace nezmění, zbude Rusku v jeho „bezpečnostním polštáři“ jen zlomek původních peněz. Vládní výpočty přitom dál počítají s tím, že válka na Ukrajině bude pokračovat i v roce 2026 a západní omezení zůstanou v platnosti.