„Je to krásná stavba.“ Komise posvětila Trumpův vítězný oblouk ve Washingtonu

Komise Spojených států pro krásná umění, což je nezávislá agentura federální vlády, schválila návrh vítězného oblouku, jehož stavbu ve Washingtonu prosazuje prezident Donald Trump. Jeho vláda už v dubnu ukázala návrh památníku, který nyní komise v mírně pozměněné podobě odsouhlasila. Uvedla to stanice CBS News. Stavbě budou dominovat pozlacené sochy a pozlacené nápisy.
Návrhy počítají s obloukem v barvě slonové kosti, který je inspirován římským Titovým obloukem a připomíná Vítězný oblouk v Paříži. Má být vysoký 76 metrů.
Součástí návrhu jsou také zlaté dekorativní prvky včetně sochy vysoké 18 metrů na vrcholu připomínající Sochu svobody s andělskými křídly. Ta má po stranách dvě sochy orlů vysoké 7,3 metru.
Na oblouku budou také dva úryvky z amerického slibu věrnosti vlajce a Spojeným státům, a to One Nation Under God (překládaný jako Jeden nedělitelný národ před bohem) a Liberty and Justice for All (Svoboda a spravedlnost pro všechny).
Návrh představený Trumpovou vládou původně obsahoval také čtyři zlaté sochy lvů strážících úpatí oblouku. Lvi však byli nově z plánu vyškrtnuti.
„Je to krásná stavba," prohlásil ještě před hlasováním předseda komise Rodney Mims Cook. Komise, jejíž všechny členy podle CBS News jmenoval Trump, uvedla, že prezident zvažoval odstranit sochy z vrcholu oblouku, čímž by se stavba snížila, ale nakonec to zavrhnul.
Právě výška oblouku, který se stane novou dominantou v prostoru centra Washingtonu, vyvolává kritiku. Skupina veteránů podala kvůli stavbě žalobu, protože podle nich mimo jiné naruší výhled a panorama mezi Lincolnovým památníkem a Arlingtonským národním hřbitovem. Lincolnův památník je vysoký zhruba 30 metrů.
Trump navrhnul řadu stavebních projektů, které promění centrum Washingtonu. Loni nechal zbourat východní křídlo Bílého domu, kde vzniká taneční sál.
Tento měsíc nechal vypustit okrasnou vodní plochu u Lincolnova památníku a nechal dno natřít modrou bazénovou barvou, což podle něj metropoli zkrášlí před červencovými oslavami 250. výročí Spojených států. U příležitosti tohoto výročí chce v hlavním městě podél řeky Potomac vytvořit Národní zahradu amerických hrdinů.
Mohlo by vás zajímat: Trump zpražil papeže a nechal se zobrazit jako Ježíš. Reakce na sebe nenechaly čekat
ŽIVĚ Sjezd sudetských Němců dělí Česko, v Brně se protestuje. Södera čeká ožehavá mise
Sjezd sudetských Němců, který v pátek začal v Brně a v Česku se koná poprvé, rozděluje českou společnost. V pátečním článku to napsala veřejnoprávní stanice ARD. Podle bavorského rozhlasu BR vyvolal sjezd v Česku spory a bavorského premiéra Markuse Södera, který se na něj chystá, čeká ožehavá mise. Několik set odpůrců sjezdu již od rána demonstruje na výstavišti v Brně.
ŽIVĚ „Už jsem ho pozval.“ Zelenskyj přijede na summit NATO v Ankaře, oznámil Rutte
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v červenci zúčastní summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Na tiskové konferenci po pátečním zasedání ministrů zahraničí NATO ve Švédsku to oznámil generální tajemník NATO Mark Rutte. Šéf aliance už v minulosti uvedl, že summit v Ankaře se zaměří hlavně na Ukrajinu a na to, aby zůstala co nejsilnější.
Totální válka už probíhá. „Rusové útočí na naši kritickou infrastrukturu,“ říká Fin
Finsko, jako nejnovější člen NATO, čelí neustálým ruským provokacím a hybridním útokům. Janne Kuusela, tajemník finského ministerstva obrany, v otevřené debatě s novináři na konferenci GLOBSEC v Praze varoval, že Evropa musí po desetiletích škrtů drasticky zvýšit výdaje na obranu. A popsal, jak se jeho země připravuje na nejhorší scénáře.
Ukrajinci přelstili ruské radary. Nasadili techniku z 18. století
Ukrajinští inženýři úspěšně otestovali trik, který Kyjevu umožní zasahovat cíle hluboko za frontovou linií, aniž by byl závislý na drahých západních raketách. Pomocí obyčejného malého balónu vynesli útočný dron do výšky osmi kilometrů, odkud ho vypustili hluboko v týlu nepřítele. Ruská protivzdušná obrana je v šoku – radary jsou proti této novince slepé.
Přesuny amerických vojáků v Evropě nejsou formou trestu, řekl Rubio
Přesuny amerických vojáků v Evropě nejsou formou trestu. Řekl to v pátek podle médií šéf americké diplomacie Marco Rubio na jednání ministrů zahraničí zemí Severoatlantické aliance. Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek oznámil, že pošle dalších pět tisíc vojáků do Polska, USA však již před třemi týdny ohlásily, že o stejný počet sníží velikost svých jednotek v Německu.