Je to horší a horší. Ukrajinci škrtí sami sebe kvůli Západu, popisuje Heřmánek

Na den přesně tři roky se Ukrajina brání ruské agresi. Kromě států Západu jí pomáhají také dobrovolníci. Podle šéfa organizace Team4Ukraine Jana Heřmánka tu chuť pomáhat stále je. "Už to není tak živelný, že rychle něco někdo sežene a hned se to odveze. Už je to spíš dlouhodobější práce a vyjednávání," popisuje ve Spotlightu.

31:31 Spotlight Aktuálně.cz - Jan Heřmánek | Video: Tým Spotlight