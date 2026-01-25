„Je to gigantický problém,“ zaznívá z Polska. Jde o ochranu civilních obyvatel

Od roku 2026 musí developeři v Polsku v nových budovách vyčleňovat prostor pro podzemní kryty. Stát totiž tváří v tvář hrozbě ruské agrese čelí úkolu modernizovat své nedostatečné obranné kapacity.
Narušování polského vzdušného prostoru nebo sabotážní útok na železniční trať mezi Varšavou a Lublinem upozornily na vážné nedostatky systému ochrany civilního obyvatelstva, píše server Financial Times. Většina krytů byla postavena ještě během komunistické éry a dnes je ve velmi špatném stavu. „Je to gigantický problém,“ hodnotí situaci šéf úřadu pro národní bezpečnost Sławomir Cenckiewicz, podle kterého byla tato oblast zastíněna modernizací ozbrojených sil.
Kromě vlády, která na výstavbu krytů vyčleňuje peníze ze státního rozpočtu, se do rozšiřování a modernizace stávajících zařízení zapojují i jednotlivá města. Varšavský primátor Rafał Trzaskowski v prosinci minulého roku informoval o projektu, jehož cílem je přeměnit městské metro na kryt pro 100 tisíc obyvatel.
Polsko hledá inspiraci například ve Finsku, které má v rámci NATO nejdelší hranici s Ruskem a pro ochranu svých občanů disponuje asi 50 tisíci kryty s potenciálem ochránit na 80 procent obyvatelstva. V Polsku bylo za vyhovující označeno pouze tisíc krytů, které by poskytly bezpečí jen asi třem procentům obyvatel.
Ačkoliv zákon o civilní ochraně vstoupil v zemi v platnost už k 1. lednu 2025, odborníci ještě koncem roku upozorňovali na nedostatečné standardy a příliš obecné stavební předpisy.