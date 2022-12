"Zelenskyj je frajer." Novinář popsal překvapivé dění v ruské TV po vypnutí kamer

Ruští jestřábi už vnímají to, že se ukrajinský prezident nebojí navštívit místa nejostřejších bojů, usuzuje Jiří Just, český publicista žijící v Rusku. Někteří ruští propagandisté podle něj nehledě na to, co poté hlásají na tamních státních kanálech, dokážou Volodymyra Zelenského do jisté míry pochválit za jeho odvahu. „A hlavně i v kontextu toho, že Putin sedí v Rusku a nikam nejezdí,“ podotýká.

5:54 Jiří Just komentuje svou účast v propagandistické ruské show | Video: Kristýna Pružinová, Jakub Zuzánek

"Zelenskyj přijel do Bachmutu? To je frajer," prohlásil podle Justa ruský poslanec v zákulisí před začátkem propagandistické show na tamní státní televizi První kanál. Českého novináře stanice pozvala jako jednoho z hostů populárního pořadu Čas ukáže, v jehož úterním vydání se diskutovalo mimo jiné o účasti zahraničních vojáků ve válce na Ukrajině. Související Děti z laboratoře, šlechtění fotbalisté. Jak ruští "novináři" informují o Západu 1:26 Těsně před začátkem pořadu se hosté totiž dozvěděli, že Zelenskyj navštívil východoukrajinský Bachmut, kde nyní probíhají jedny z nejtěžších bojů. "Potom ale kolega toho poslance prohlásil, že Zelenskyj je sice frajer, ale ptal se, co teda dělala naše vojska, proč ho nezaměřila a neuvítala dělostřeleckým bombardováním," popisuje Just, který žije přes 15 let v Rusku. "Prokremelští experti to zkrátka reflektovali po svém," dodává. Na základě jeho zkušeností si ale někteří ruští propagandisté uvědomují, že Putin zatím na rozdíl od Zelenského nenašel odvahu se podívat do míst, kde se skutečně bojuje. "Sice už taky proběhla zpráva, že se také podíval do bojové zóny, ale podle posledních informací byl jen v Rostově na Donu, což je regionální centrum ještě v Rusku. Není to Ukrajina, Doněck nebo Luhansk. Ale ruská propaganda to prezentovala tak, že byl v bojové oblasti," podotýká Just. Ve zmíněném pořadu, kam českého publicistu v posledních letech opakovaně zvou do panelu hostů, podle Justa panovalo hned po začátku invaze v zákulisí spíše nadšení. "Teď je atmosféra taková stísněnější a realistická. I těmto lidem dochází, že válka bude dlouhá, Ukrajina jen tak rychle nepadne a Rusko nemá šanci v současné době splnit plány, o kterých uvažovalo 24. února," popisuje Just.