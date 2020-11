Je to dnes jiná Amerika, než jakou jsme znali, říká starosta z rozdělené Pensylvánie

Jeden z největších soubojů o hlasy se do poslední chvíle odehrává v Pensylvánii. Donald Trump tu dlouho vedl, v pátek ho ale po sečtení části korespondenčních hlasů ve Filadelfii těsně předstihl demokrat Joe Biden. Na mnoha místech v Pensylvánii se stále sčítá. Rozhodnuto není, atmosféra je vyhrocená. Aktuálně.cz se spojilo se starostou jednoho z měst, které je politicky rozdělené půl napůl.

Město Milford leží v Pensylvánii, je ale na hranici se státy New York a New Jersey. | Foto: Sean Strub

Tisícové město Milford je po většinu roku klidná oáza v lesích a častý únik pro obyvatele dvě hodiny vzdáleného New Yorku. Jeho hlavní třídu lemují kavárny, galerie, antikvariáty, je oblíbené mezi umělci. Letos tu ale stejně jako v dalších částech Pensylvánie venkovskou idylku vystřídal tvrdý politický boj.

Milford leží u hranice s dalšími dvěma státy. Zatímco hned za mostem ve státě New York se představitelé kampaně Joea Bidena ani Donalda Trumpa skoro neukázali a za řekou v New Jersey si voliči stěžovali na nedostatek billboardů obou kandidátů, Milford v Pensylvánii se ocitl ve středu volebního klání. Trump i Biden si dopředu uvědomovali, že malá města v Pensylvánii jsou klíčová a vysílali do nich členy svého týmu.

Přímo v Milfordu měsíc před volbami k davům promlouval prezidentův syn Donald Trump junior. Vítali ho fanoušci v kšiltovkách s nášivkami "Make America Great Again", v rukou americké vlajky.

"Chtějí zákon a pořádek, chtějí jistoty, nízké daně, skvělou ekonomiku a skvělé platy a přesně za tím můj otec stojí," komentoval následně návštěvu Trump junior pro místní média.

Trumpovi voliči mu dávají za pravdu. "Za Obamy jsem si nemohl vydělat tolik, jako si vydělávám teď," řekl pro NBC zahradník Gerald. "Vadí mi, že demokraté pořád Trumpa kritizují, to oni jsou ti negativní. I přes všechny jeho chyby Donalda Trumpa miluji, věřím, že pracuje pro nás, pro lidí," uvedla pro NBC obyvatelka města Tammy. Oba současného prezidenta volili už v roce 2016. Tehdy Trump v okrsku Pike, kam Milford spadá, získal 61 procent hlasů. Před ním tu vítězil Barack Obama.

Atmosféra ve městě je vypjatá

Právě díky Pensylvánii Trump podle mnoha komentátorů před čtyřmi lety vyhrál a právě proto tu atmosféra byla - a stále ještě je - víc než vypjatá. "Viděli jsme tu spoustu agrese, vyhrožování a jednoduše nevraživosti, o něco více ze strany Trumpových podporovatelů," říká pro Aktuálně.cz tři dny po volbách starosta Milfordu, demokrat Sean Strub. "Letos to bylo víc než jen dětinské kradení politických billboardů z trávníků. Zaznamenali jsme i přítomnost krajní pravice."

Sám Strub podporoval Bidena a i on si ceduli s jeho jménem dal před svůj dům. Několikrát. "Myslím, že hodně lidí tu před čtyřmi lety volilo Trumpa spíše z protestu, nevěřili, že vyhraje. Teď tu ale registrovali mnoho svých příbuzných, přesvědčovali své sousedy, kteří třeba dříve nevolili, aby mu dali hlas," dodává s tím, že Trumpova podpora tu letos byla silnější, viditelnější a "fanatičtější" než v posledních volbách.

Třetina voličů zvolila korespondenční hlasy

O volební noci Strub zůstal vzhůru do dvou do rána. Těsný výsledek očekával, průzkumům příliš nevěřil. Tušil, že zásadní roli budou mít korespondenční hlasy. "V tomto okrsku poštou hlasovala zhruba třetina voličů, převážně ze strany demokratů," říká starosta.

To potvrzuje i zkušenost Randalla Browna, který žije kousek za městem. V úterý v Milfordu pracoval ve volební komisi, stejně jako několikery volby předtím. "Osobní účast byla viditelně nižší než třeba u první volby Obamy, spousta lidí prostě hlasovala poštou," říká pro Aktuálně.cz. Příklad má i ve své rodině - jeho manželka i dva synové volili korespondenčně, on jako jediný osobně.

V okrsku v pátek večer zbývalo sečíst zhruba 5 procent hlasů. Donald Trump tu vede s 59 procenty. Na průběh sčítání v celém státě si už prezident stěžoval u soudu - a to ještě před tím, než se v průběžném pořadí dostal za Bidena.

"Cítím teď takový mix radosti a úlevy, protože věřím, že Biden celkově zvítězí. Je ale bolestivé pozorovat, jak se Trump chová neprezidentsky a nechystá se k běžnému slušnému předání moci. I jeho syn v Milfordu vyzýval k netoleranci Bidenových stoupenců. Je to nyní jiná Amerika, než jakou jsme ji znali v předchozích letech znali," dodává Strub.

