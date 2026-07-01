„Je tam skvělé klima.“ Dovolená na Krymu: Ohnivé ukrajinské peklo žhne, turisté se těší

Na Ruskem okupovaný poloostrov Krym od poloviny května téměř denně útočí Ukrajinci. Jejich terčem jsou vojenské jednotky, vlakové stanice, elektrárny a další kritická infrastruktura. Přesto se najdou takoví turisté, kteří na ostrov rádi vyrážejí. Hoteliéři si ale stěžují na velký propad rezervací.
„Je tam skvělé klima, krásná příroda, moře. Pojedu tam celých dva tisíce kilometrů,“ vysvětluje anonymní uživatel sociální sítě Telegram, kterého redakce Aktuálně.cz našla ve skupině, kde lidé sdílí turistické informace o Krymu, důvody, proč za několik dní vyrazí na jeho vlastí okupovaný poloostrov.
„Nebojím se. I s ohledem na to, co se píše, stojí za to tam jet; co se týče útoků dronů, tam s tím nejsou žádné problémy, ruské jednotky tam chrání vzdušný prostor, a to, že tam není palivo, mě neděsí – stačí si vzít benzin do zásoby a může se odpočívat,“ dodává muž, který v odpovědi dále poznamenává, že dřív jezdil rád do Česka.
„Nebojím se. A čí je vlastně podle vás Krym?“ ptá se zase reportéra žena jménem Jelena. Ta na Krymu aktuálně je a je tam podle ní bezpečno, a poloostrov za návštěvu stojí, protože jde o jedinečné místo.
V tom má pravdu, Krym dlouhodobě patří k oblíbeným turistickým destinacím díky své geografické poloze, moři i historickému a kulturnímu dědictví.
Jenže letos je sezona trochu jiná než dřív. Úřady tam už před několika dny vyhlásily kvůli zmíněným ukrajinským útokům regionální stav nouze.
Ukrajinské drony likvidují infrastrukturu – včetně té silniční a na Krymu je tak například nedostatek paliva či elektřiny. Od začátku měsíce tam proto platí omezení prodeje pohonných hmot, které místní úřady vysvětlují jako „logistické obtíže“.
„Práce na řešení palivové krize pokračují. Bohužel v nejbližší době se do prodeje nedostanou velké objemy paliva. Občany bude denně informovat ministr pro paliva a energetiku Krymské republiky,“ napsal v úterý v prohlášení místní guvernér Sergej Aksjonov.
Spolu s Jelenou je podle viceprezidenta Asociace cestovních kanceláří Ruska Sergeje Romaškina na okupovaném poloostrově 150-200 tisíc turistů. S cestovními kancelářemi ale přijelo pouze 30–40 tisíc z nich. A řeší otázku, zda zůstat, nebo odjet.
Kdysi jedna z nejoblíbenějších destinací ruských turistů v této sezóně ztrácí na popularitě a už nepatří mezi nejlepší dovolenkové destinace v zemi. Ředitelka cestovní kanceláře TurEtno Jelena Štringelová pro zpravodajský web RBC uvedla, že „bylo zrušeno přibližně 80 % dříve rezervovaných červnových zájezdů a zhruba polovina rezervací na červenec a srpen“.
„Je tu malý počet nových rezervací, ale ty jsou na srpen a září,“ řekla s tím, že si turisté začali aktivně rezervovat letní dovolené na konci roku 2025 a její cestovka tak do květnových svátků již dosáhla 60 až 70 % svých prodejních cílů. Storna se ale podle ní zrychlila poté, co se objevily problémy s dodávkami paliva.
„Pokud jsem loni měla v červnu řekněme 70 % obsazenost, tak letos je moje obsazenost 10 %,“ stěžuje si zase v rozhovoru pro deník Fontanka.ru majitelka penzionu na jižním pobřeží Krymu Světlana. Podle ní je současná situace další ranou pro její byznys po pandemii koronaviru, která její podnikání dost poškodila.
V Sevastopolu podle Kommersantu klesla poptávka po hotelových rezervacích v červenci a srpnu o více než 40 procent a zájem o Krym jako celek, Čečensko a Dagestán klesl zhruba o třetinu. Turisté se jižním regionům vyhýbají kvůli logistickým problémům a přesouvají svou pozornost do středního Ruska, na Sibiř a na Dálný východ.
A o tom, že je ubytování dostatek, se přesvědčila i redakce Aktuálně.cz. Prohledali jsme rezervační weby a i v termínech, kdy je běžně obtížné na Krymu najít místo, si za pár tisíc rublů můžete objednat luxusní ubytování ve všech velkých destinacích.
Rozpor v informacích přináší chaos
„Pláže na Krymu zůstávají pro turisty atraktivní i přes znepokojivé zprávy. Povím vám, jak probíhá turistická sezona roku 2026 na Krymu, bez zkrášlování a paniky, abyste před cestou lépe pochopili skutečnou situaci,“ ukazuje ve videu z minulého týdne na sociální síti VKontakte ruský influencer, který si říká „Pozdrav z Krymu“ (Privet iz Kryma).
Léto je podle něj v různých destinacích na místě v plném proudu. „V Sudaku (město na jihovýchodě - pozn. red.) je +35 stupňů ve stínu – právě takové horko, kvůli kterému vyrážíme za jižním sluncem,“ pochvaluje si.
Voda v Černém moři je křišťálově čistá, průzračná a příjemně ohřátá. „Ideální podmínky pro koupání a potápění, i když začátek sezony zastiňují složité události,“ naznačuje problémy influencer.
Máme problém, přiznal Putin
Ty koneckonců dokonce v minulých dnech přiznal i ruský prezident Vladimir Putin. „Co se týče útoků na energetickou infrastrukturu, tyto útoky vytvářejí problémy, to je zřejmé. Nyní pozorujeme určitý, ale ne kritický nedostatek,“ řekl vládce Kremlu v rozhovoru se svým dvorním novinářem Pavlem Zarubinem.
Na Ruskem okupovaném poloostrově Krym je nyní podle něj zásoba na několik dní, ale všechno potřebné množství bude zajištěno. „Budeme navyšovat dodávky po souši i po moři. Jsem přesvědčen, že tento úkol bude vyřešen,“ holedbá se muž, který je u moci v největší zemi světa už více než čtvrtstoletí – nejdřív jako premiér a nakonec jako prezident.
Podívejte se na video, jak Ukrajinci chtějí z poloostrova udělat ostrov
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