„Je tak ochromený, že jen mlčí.“ Svědci vylíčili, jak Trump nesl volební výprask

Občerstvení, kterého se nikdo ani nedotkl, prázdný sál a prezident zavřený v pokoji, kde sleduje televizi. Tak podle svědků vypadala volební noc v Bílém domě. Donald Trump měl být výsledky natolik zaskočený, že téměř po celý večer nepromluvil.
Podle svědectví, která zveřejnil deník Daily Mail s odvoláním na zdroje z prezidentova okolí, se spojenci a poradci amerického prezidenta Donalda Trumpa začali v úterý večer scházet ve východním sále Bílého domu, aby společně vyhodnotili volební výsledky a probrali další strategii.
Na stolech nechybělo ani občerstvení z řetězce Cheesecake Factory. Jeho výběr zřejmě odkazoval na nedávný výrok Baracka Obamy, který koncem října přirovnal Trumpovu okázalou výzdobu Bílého domu k restauraci tohoto řetězce, kdyby si ji otevřel bývalý irácký diktátor Saddám Husajn.
Sám prezident se však v místnosti údajně vůbec neobjevil. Místo toho zůstal ve svých soukromých pokojích v horním patře Bílého domu, kde mu společnost dělaly šéfka kanceláře Susie Wilesová a poradkyně Natalie Harpová – ta se v posledních měsících stala jednou z nejviditelnějších a nejvlivnějších prezidentových spolupracovnic.
Trumpova rodina včetně první dámy Melanie Trumpové podle všeho na místě chyběla. Jak přibývaly volební výsledky a začínalo být jasné, že demokraté získají kontrolu nad oběma komorami Kongresu, začali ze sálu postupně odcházet i prezidentovi spojenci. Mezi nimi měl být také ministr zahraničí Marco Rubio.
Nedotčené občerstvení
Kolem desáté večer místního času už byl sál téměř prázdný a připravené občerstvení z Cheesecake Factory zůstalo nedotčené. „V rezidenci panuje velmi, velmi pochmurná atmosféra. Je tam opravdu špatná nálada,“ popsal situaci pro Daily Mail jeden z vysoce postavených představitelů administrativy.
„Sleduje Fox News, sotva ze sebe dostane slovo a je tak ochromený, že jen mlčí,“ uvedl jiný zdroj o prezidentově reakci. Další prý dodal, že „pokud má šéf rozum, zítra všechny vyhodí, aby zachránil své politické dědictví“.
A navzdory tomu, že je americký prezident známý svým temperamentem při projevech, kde si nebere servítky a srší urážkami a mnohdy i zjevným vztekem, veřejně reagoval na porážku mnohem smířlivěji, než u něj bývá zvykem. V povolebním telefonickém rozhovoru se stanicí Fox News dokonce demokratům pogratuloval.
„Gratuluji demokratům. Odvedli dobrou práci. O tohle vítězství usilovali 11 let a konečně se ho dočkali,“ prohlásil prezident. Následně zdůraznil, že republikánskou porážku nevnímá jako osobní odmítnutí s tím, že Spojené státy podle něj mají za sebou „nejlepší dva roky v dějinách prezidentského úřadu“.
Trump: „Může za to Fox News“
Odpovědnost za volební neúspěch naopak přičítal republikánským kandidátům i právě stanici Fox News. Té vyčetl, že „neustále a opakovaně“ dávala prostor demokratické opozici. Na síti Truth Social navíc naznačil, že republikáni by drtivě zvítězili, kdyby sám kandidoval.
Republikánské ztráty částečně přičítal také rostoucím cenám pohonných hmot, nikoli však samotné válce s Íránem, kterou rozpoutal. „Nemyslím si, že za to mohla válka. Myslím, že to byly ceny benzinu,“ uvedl.
Trump už také naznačil, jak hodlá postupovat vůči demokratické většině, která se v lednu příštího roku chystá převzít kontrolu nad Kongresem.
„VETO“
Po volbách zveřejnil na síti Truth Social fotografii červené kšiltovky s nápisem „VETO“. Připomněl tak své dřívější varování, že pokud republikáni ztratí kontrolu nad Kongresem, stane se z něj „pan Veto“. Demokratům vzkázal, že jejich návrhy nenechá projít.
Zároveň ale připustil, že je ochoten s opozicí vyjednávat. V rozhovoru pro deník The New York Times uvedl, že výsledky voleb přijme a těší se na spolupráci s demokraty.
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