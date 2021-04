Studená válka se vrací, tvrdí americký generál. Manévry Rusů v Arktidě nemají obdoby

Čelná představitelka lidskoprávní organizace Amnesty International Agnès Callamardová odsoudila podmínky, v nichž se nachází vězněný ruský opoziční představitel Alexej Navalnyj. Agentuře Reuters sdělila, že se rovnají mučení a mohou vést k nenápadné smrti opozičního předáka.

"Ruské úřady ho možná staví do situace pomalé smrti a snaží se zastřít, co se s ním děje," řekla Callamardová, generální tajemnice Amnesty International agentuře Reuters před zveřejněním výroční zprávy lidskoprávní organizace. "Ruské úřady jasně porušují jeho práva. Vězní ho v podmínkách, které se rovnají mučení," sdělila. Amnesty International uvádí, že Navalnyj ve vězení čelí spánkové deprivaci a nemá přístup k lékaři, kterému by důvěřoval.