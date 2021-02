Je ruská vakcína bezpečná a nakoupí ji Česko? Příklad z Maďarska i Brazílie varuje

Premiér Andrej Babiš navštívil Maďarsko, které jako jediný stát EU nakoupilo ruskou vakcínou Sputnik V. A chystá i cestu do Srbska, kde se stejnou látkou již očkuje. Náznaků, že by ruská vakcína mohla dorazit i do Česka, v posledních dnech přibývá. Na jakém principu preparát funguje? A je skutečně bezpečný?

Na jakém principu Sputnik funguje? Sputnik V je velmi podobný již používané a v Evropě schválené očkovací látce od britské firmy AstraZeneca, vyvinuté ve spolupráci s Oxfordskou univerzitou. Obsahuje takzvané adenoviry (konkrétně typy Ad5 a Ad26), které se pro účely očkování zkoumají už řadu let. První skutečně používanou vakcínou na podobném principu se ale stala až vloni látka proti ebole. Vědeckým základem se tedy Sputnik zásadně liší od dalších už používaných covidových vakcín firem Pfizer/BioNTech a Moderna. Adenoviry, které jinak způsobují rýmu, ruští vývojáři geneticky upravili, aby se dokázaly dostat do lidského organismu, ale dál se nemnožily. Tělo si je zapamatuje jako "škůdce", a když se pak setká se skutečným nebezpečím - covidem 19 -, dokáže se mu ubránit. Vakcína se podává ve dvou dávkách (v každé je jeden typ adenoviru) a podobně jako u ostatních očkování proti covidu-19 zatím není jasné, jak dlouhou ochranu poskytuje. Schopnost těla bránit se tedy může po několika měsících ochabnout.