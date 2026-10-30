Volil jako první v dějinách církve. Papežův plán prozradila nenápadná žádost

Papež Lev XIV. jako první hlava katolické církve hlasoval ve volbách do amerického Kongresu. S odkazem na tiskovou kancelář Vatikánu o tom dnes informovala agentura Reuters. Papež, který se narodil ve Spojených státech, hlasoval korespondenčně v předstihu. Volební den připadá na 3. listopadu.
Jednasedmdesátiletý papež amerického původu Lev XIV., vlastním jménem Robert Francis Prevost, si podle deníku Chicago Sun Times začátkem října požádal o korespondenční hlasovací lístek. K volbám je registrován na adrese svého bratra v obci New Lenox na jihozápadním předměstí Chicaga.
„V souladu s dlouhodobou tradicí občanské účasti hlasoval korespondenčně v Chicagu,“ uvedl Vatikán. „Svatý otec vyjádřil své přesvědčení, že je právem a povinností občanů zapojit se do demokratického procesu,“ dodává prohlášení. Koho papež volil, Vatikán nesdělil.
Lev XIV. je prvním papežem pocházejícím ze Spojených států a vyrůstal v obci Dolton ve státě Illinois. Od svého zvolení do čela katolické církve loni v květnu žije ve Vatikánu a Spojené státy od té doby nenavštívil. Deník The Telegraph poznamenal, že v minulosti hlasoval například v primárkách Republikánské i Demokratické strany a zúčastnil se také prezidentských voleb v roce 2024.
Tentokrát by měl mimo jiné rozhodovat o tom, kdo v Senátu nahradí dlouholetého demokratického senátora Dicka Durbina. Voliči v Illinois si zároveň vyberou guvernéra a nového zástupce do Sněmovny reprezentantů.
Papež se nebojí kritizovat Trumpa. Ten ho označil za „hrozného“
Volby v polovině prezidentského období jsou ve Spojených státech tradičně vnímány jako referendum o dosavadním působení prezidenta. Letošní hlasování tak bude také testem podpory Donalda Trumpa, který se s papežem od jeho zvolení do čela katolické církve několikrát veřejně střetl.
V dubnu Lev XIV. ostře odsoudil americké a izraelské útoky na Írán. Označil je za „ohavné“ a prohlásil, že Bůh nevyslyší modlitby vůdců, jejichž „ruce jsou plné krve“.
Později také uvedl, že se nebojí Trumpovy administrativy a hodlá proti jejím krokům dál vystupovat. Kritizoval rovněž tvrdý postup americké vlády vůči migrantům, který označil za „mimořádně neuctivý“.
Trump pak v obsáhlém příspěvku na sociální síti Truth Social označil Lva XIV. za „slabého“ a „hrozného“ a vytkl mu mimo jiné jeho postoje k zahraniční politice. Naznačil také, že kardinálové ho zvolili papežem pouze proto, že je Američan a mohl by tak lépe čelit americkému prezidentovi.
Následně se na sítích šéfa Bílého domu objevil obrázek vytvořený umělou inteligencí, který Trumpa vyobrazuje jako Ježíše Krista. Prezident ho nicméně po vlně kritiky smazal.
Papeže čeká dlouhá cesta. Kvůli zdraví ho bude doprovázet i vrtulník
Papež v říjnu podstoupil operaci, při níž mu lékaři odstranili dolní lalok pravé plíce. Začátkem měsíce mu diagnostikovali rakovinu plic. Vatikán oznámil, že operace proběhla úspěšně a bez komplikací. Do Vatikánu se vrátil 18. října.
Už 6. listopadu má Lev XIV. zahájit 12denní cestu po Latinské Americe. Navštíví Argentinu, Uruguay a Peru, kde v minulosti působil jako biskup a misionář.
Půjde o jeho nejdelší zahraniční cestu od loňského zvolení. Kvůli jeho zdravotnímu stavu se počítá také s mimořádnými opatřeními, mezi které patří vrtulník pro případ nouze, kyslíkové lahve či posílený zdravotnický personál.
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