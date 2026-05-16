„Je přesvědčen, že jim Evropa něco dluží.“ Zelenského ostrá slova dráždí spojence

Volodymyr Zelenskyj v poslední době vůči evropským spojencům výrazně přitvrdil. Evropské lídry kritizuje otevřeněji než kdy dřív a podle některých diplomatů působí čím dál nekompromisnějším dojmem. Server Politico s odkazem na své zdroje uvádí, že některým politikům už s ukrajinským prezidentem začíná docházet trpělivost.
Politico s odkazem na své zdroje píše, že rostoucí napětí se mělo projevit během nedávného neformálního summitu EU na Kypru. Na Zelenského se tam údajně snesla vlna kritiky za jeho nátlak na rychlé přijetí Ukrajiny do unie namísto standardního přístupového procesu.
„Vztahy jsou momentálně napjaté a pravděpodobně nehorší za celou dobu války,“ uvedl pro bruselský server bývalý vysoce postavený ukrajinský představitel.
Naléhavý styl komunikace způsobil Zelenskému potíže už v minulosti. Asi nejvýraznějším příkladem bylo loňské setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem v oválné pracovně, které přerostlo v otevřenou hádku a předčasné ukončení schůzky.
Trpělivost však údajně ztratil i Trumpův předchůdce Joe Biden, ačkoliv byl ke Kyjevu podstatně vstřícnější. Stalo se tak už v roce 2022, kdy Zelenskyj žádal o další pomoc jen krátce poté, co Washington schválil vojenskou podporu ve výši miliardy dolarů.
„Je přesvědčený, že Evropa Ukrajině něco dluží“
„Zelenskyj – a nejen on, ale i mnoho dalších Ukrajinců – skutečně věří, že nebojují jen za Ukrajinu, ale za celou Evropu a Západ,“ uvedl pro Politico expert amerických republikánů na zahraniční politiku, který v minulosti radil Kyjevu.
Kvůli tomuto nastavení podle něj v Kyjevě převládá pocit, že Ukrajina nemusí spojencům neustále projevovat vděčnost. „Zelenskyj je přesvědčený, že Evropa Ukrajině něco dluží. To výrazně ovlivňuje jeho uvažování i rétoriku,“ dodal.
Tento nekompromisní styl však podle některých vede k tomu, že Zelenskyj přeceňuje svou vyjednávací pozici a vůči evropským partnerům vystupuje až příliš sebevědomě.
Bývalý prezidentův poradce navíc pro Politico uvedl, že Kyjev v poslední době povzbudily i rozepře mezi USA a Evropou, což Zelenského přimělo k ještě ostřejšímu tónu.
„Vůči Evropanům roste frustrace“
To se ostatně projevilo na únorovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Zelenskyj tam zaskočil evropské lídry nevybíravou kritikou za to, že podle něj nedělají dost pro pomoc Ukrajině ani pro vlastní obranu.
„Vůči Evropanům roste frustrace. Bojujeme za ně, chceme být součástí Evropy - a ona stále není schopna jednat dostatečně rozhodně,“ cituje server bývalého poradce.
Podle Politica sebevědomí Kyjeva posiluje i rychlý rozvoj domácího zbrojního průmyslu. Ukrajina dnes údajně vyrábí téměř polovinu zbraní, které ke své obraně potřebuje.
Navíc je plánuje exportovat, zejména do bohatých zemí Perského zálivu, s nimiž už uzavřela dlouhodobé dohody. Výnosy by měly financovat další výrobu a posílit domácí průmysl a snížit závislost Ukrajiny na Evropě.
Při středeční návštěvě Bukurešti Zelenskyj vyzval NATO, aby na červencovém summitu ukázala aliance sílu a jednotu. Dodal, že akce se chce osobně zúčastnit.
