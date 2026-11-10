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Zahraničí

Je posedlý dějinami, překrucuje fakta. Za Rusy dojednává mír ideolog. Kreml jím pohrdá

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Do Abú Dhabí dorazily na dvoudenní setkání ruská, americká a ukrajinská delegace. Jenže podle analytiků to nevypadá, že po úterku či středě bude blíž k míru a jak vojáci, tak civilisté si odpočinou. Vedoucím ruské delegace je totiž exministr kultury a ideolog Vladimir Medinskij, které se netěší respektu ani v Rusku. Otázkou také je, jaká bude role Evropy.

UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
Vladimir Medinskij, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina.Foto: Reuters – Rula Rouhana
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UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
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„Myslím si, že jsme dosud vkládali příliš velká očekávání do toho, co se dělo na podobných setkáních v těchto formátech. Upřímně? Nečekám příliš mnoho,“ popisuje v pondělním rozhovoru pro Aktuálně.cz bývalý polský velvyslanec při NATO Tomasz Szatkowski, co od schůzky v hlavním městě Spojených arabských emirátů očekává.

V ruské delegaci nicméně poprvé zasedá i náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov, což podle agentury Bloomberg znamená, že Kreml vyslal vyšší představitele než v předchozích kolech. I tak jí ale šéfuje pro Ukrajince „starý známý“ kremelský propagandista Vladimir Medinskij.

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Právě jeho úloha v čele ruské delegace je podle expertů jedním z důvodů, proč se navzdory mediální pozornosti upřené na trojstranné schůzky zřejmě ani tentokrát nic zásadního neodehraje. Navíc vedl už několik neúspěšných kol rozhovorů, v březnu 2022 a poté v květnu a červnu 2025 v Istanbulu a v únoru letošního roku v Ženevě.

On sám ale po příjezdu vyjádřil naději. „Dnešní setkání nám umožní pokročit na cestě k míru,“ uvedl v úterý.

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Kdo je Vladimir Medinskij?

Mluví se o něm jako o člověku posedlém dějinami, o kterých napsal hned několik knih. Neváhá v nich obhajovat tajné protokoly paktu Ribbentrop-Molotov (smlouva o neútočení mezi nacistickým Německem a Sovětským svazem) a překrucuje fakta o zimní válce s Finskem.

V sérii knih Mýty Ruska podle francouzského deníku Le Monde například prezentoval Ivana Hrozného, který je známý jako masový vrah a sadista, jako panovníka „plného lidskosti“, Stalina jako „dobrého manažera“ či sovětskou okupaci pobaltských států za druhé světové války jako pouhé „začlenění“.

Kreml ho navíc pověřil přípravou učebnice dějin 20. století pro středoškoláky na okupovaných ukrajinských územích. Používá se tam od roku 2023, ospravedlňuje ruskou invazi a popírá existenci ukrajinského státu.

Russia's Security Council meeting held in Moscow
V sérii knih Mýty Ruska prezentoval například Ivana Hrozného jako panovníka „plného lidskosti“, Stalina jako „dobrého manažera“, sovětskou okupaci pobaltských států za druhé světové války jako pouhé „začlenění“.Foto: Reuters – Mikhail Metzel

Už v minulosti ruský nezávislý deník Važnyje istoriji popsal, že Medinským jako vyjednávačem pohrdají dokonce i sami zaměstnanci ruské prezidentské administrativy a jeho jmenování do této pozice považují za způsob, jak rozhovory s Ukrajinou znevážit.

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Vyjednávat bude muset někdo jiný

„Pokud začnou seriózní jednání, bude prostě muset být jmenován jiný vyjednávač,“ řekl serveru už před předchozími koly jednání zdroj blízký kremelskému odboru pro domácí politiku.

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Otec šéfa současné hlavy ruské „mírové“ delegace Rostislav Medinskij se podílel na invazi vojsk do Československa, prošel Afghánistánem a chtěl, aby jeho syn šel v jeho šlépějích.

Sám mladý Vladimir prý od dětství snil o tom, že bude armádním důstojníkem, ale kvůli špatnému zraku se nedostal na vojenskou školu.

Russia's Security Council meeting held in Moscow
Vladimir Medinskij, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a vedoucí ruské delegace při nadcházejících třístranných mírových jednáních o Ukrajině v Abú Dhabí, hovoří s ředitelem zahraniční rozvědky Sergejem Naryškinem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem během schůzky členů Bezpečnostní rady v Moskvě v Rusku 6. listopadu 2026.Foto: Reuters – Mikhail Metzel

Dvě volební období vydržel ve Státní dumě, v roce 2012 už ale mandát neobhájil. Hned poté se stal ministrem kultury a jeho resort ihned připravil seznam prioritních témat pro ruskou kinematografii: Rusko je nadnárodní země, vojenská sláva Ruska, dramatické stránky dějin Velké vlastenecké války a další.

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Putinův asistent

Na pozici ministra kultury vydržel až do roku 2020, kdy se přesunul do Kremlu jako asistent prezidenta. A začal na něj mít vliv. „To byla Voloďova nejlepší hodina, protože jeho koncepce dějin zřejmě rezonovala s tím, jak Vladimir Vladimirovič (Putin - pozn. red.) začal přemýšlet o Rusku,“ popsal Medinského jeho známý.

Mezi zaměstnanci prezidentské administrativy je prý historik známý jako člověk bez morálních zásad. „Je zbytečné diskutovat o jeho ideologii, protože žádná neexistuje, je to absolutně oportunistický člověk, naprosto bezzásadový. Musí-li jít doprava, musí-li jít doleva – jde a neklade vůbec žádné otázky,“ popsal novinářům zdroj z okolí Kremlu.

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Ukrajincům v Abú Dhabí zase velí ředitel ukrajinské vnější rozvědky a exministr obrany Rustem Umerov. Ten podle ukrajinských médií potvrdil, že delegace obdržela od prezidenta Volodymyra Zelenského mandát k „projednání všech otázek souvisejících s ukončením války“. A zmínil také přítomnost evropských zástupců.

UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, a ministr zahraničí Spojených arabských emirátů šejk Abdalláh bin Zájid Ál Nahján se účastní třístranných jednání mezi delegacemi Spojených států, Ruska a Ukrajiny, která se konají pod záštitou Spojených arabských emirátů v Abú Dhabí 10. listopadu 2026.Foto: Reuters – Rula Rouhana

Americkou stranu zastupují vyslanci Steve Witkoff a zeť Donalda Trumpa Jared Kushner. A právě Trump nedávno oznámil, že Washington navrhne „velkou a krásnou“ dohodu, která by nejen zaručila mír na Ukrajině, ale také by se zabývala „komplexní bezpečnostní architekturou v Evropě“.

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Evropa mimo hru

Už předtím se nicméně řešilo, kdo bude Evropu vlastně zastupovat. Rusko ale dalo ústy kremelského mluvčího Dmitrije Peskova jasně najevo, že si nepřeje žádnou účast Evropy.

„Pokud jde o evropskou přítomnost, víte, že Američané mají své vlastní komunikační kanály s Evropany a Ukrajinci mají své vlastní komunikační kanály s Evropany. A zřejmě si již budují vlastní koordinační mechanismus. Ale opakuji, mluvíme o třístranných jednáních,“ vysvětlil novinářům Peskov.

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Umerov v úterý také uvedl, že v Abú Dhabí budou ve stejnou dobu zástupci Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, NATO a Evropské komise. Ti se ale k hlavnímu jednacímu stolu nejspíš nedostanou.

„Dohodli jsme se na obnovení třístranných rozhovorů s účastí zástupců Ruska, Ukrajiny a USA. Evropané mohou dorazit, jestli si koupí letenky. Ale nikdo se je nechystá pozvat k jednacímu stolu,“ řekl podle agentury Interfax poradce ruského prezidenta Jurij Ušakov

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Podívejte se na videoreportáž Aktuálně.cz z Ukrajiny, kde se před zimou a kvůli ruským útokům situace vyostřuje:

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