"Nechceme do války!" Tisíce německých školáků se bouří proti povinné vojně

Po celém Německu demonstrovalo více než 45 000 školáků proti možnému znovuzavedení povinné vojenské služby. Nechceme být k ničemu nuceni a nechceme jít do války, uvedli organizátoři z iniciativy „Školní stávka proti vojenské službě“.
Do ulic vyšli školáci v pátek ve zhruba stovce měst v celé Spolkové republice. „Nejprve dotazníky, nyní oznámené povinné odvody, které měly původně začít až v červenci 2027. Spolková vláda to s postupným zaváděním vojenské služby myslí vážně. Zpětná vazba z dotazníků přitom ukazuje, že mladí lidé do Bundeswehru nechtějí,“ řekl tiskový mluvčí iniciativy Bela Breitner agentuře DPA.
„Máme ale samozřejmě strach z toho, že nám ukradnou minimálně půl roku života jen proto, aby nám ukázali, jak střílet po lidech a jak v případě potřeby zabíjet. Máme být využití pro zájmy, které nejsou naše,“ řekl deníku Die Welt šestnáctiletý Elias v Hamburku.
V Hamburku proběhla demonstrace i proti vojenskému cvičení „Red Storm Charlie“, které začalo ve čtvrtek a které je zaměřeno na zajištění logistiky pro východní křídlo NATO v případě ruského útoku.
V Německu je od roku 2011 povinná základní vojenská služba pozastavena a Bundeswehr funguje jako plně profesionální armáda, doplňovaná o tzv. Dobrovolnou vojenskou službu v délce 6-11 měsíců.
Bundeswehru se dlouhodobě nedaří naplňovat stavy. V současnosti má 181 000 vojáků, cílem je mít do roku 2031 v aktivní službě 203 000 vojáků a dalších 200 000 v záloze. To je ale zatím nerealistický cíl. Například v roce 2024 nastoupilo 20 290 nováčků, ale v podstatě stejné množství vojáků z armády odešlo a celkový počet vojáků meziročně dokonce o několik set klesl.
Nový koncept kombinuje dobrovolnost s novými povinnými prvky. Všichni mladí muži, kteří dosáhnou 18 let, mají nyní ze zákona povinnost vyplnit digitální dotazník. V něm odpovídají na otázky týkající se jejich zdravotního stavu, fyzické zdatnosti a zájmu o službu v armádě (pro ženy je vyplnění dotazníku dobrovolné).
Na základě odpovědí v dotazníku jsou pak vybraní mladí muži pozváni k odvodu (lékařské a psychologické prohlídce). Samotný nástup na vojenskou službu zůstává dobrovolný, stát si tím ale vytváří přehled o mobilizačním potenciálu populace.
Každý rok dostane Bundeswehr dotazník od 300 000 až 400 000 osmnáctiletých mužů. Armáda získá přesný přehled o tom, kolik z nich má fyzické předpoklady, vzdělání, zájem a zdravotní stav.
Ministerstvo obrany si představuje, že armáda pak osloví napřímo ty, u kterých dotazník ukáže vysokou vhodnost ke službě. Ti, kteří v dotazníku vyjdou jako vhodní, dostanou povinný povolávací rozkaz k lékařské a psychologické prohlídce (odvodu). Mladý muž tak musí fyzicky dorazit do kasáren, projde zdravotními testy, osobním pohovorem s armádním psychologem a náborářem. Ten na místě dostane příležitost „prodat“ konkrétní pozice.
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