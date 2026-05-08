Zahraničí

Je naprosto logické, aby ČR na summitu NATO zastupoval premiér, řekl Macinka

ČTK

Za naprosto logické označil v pátek ministr zahraničí Petr Macinka to, že by měl na summitu Severoatlantické aliance v Turecku Českou republiku zastupovat premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel. Českým novinářům to řekl při návštěvě Berlína. Zdůraznil, že politiku určuje vláda, a je proto důležité, aby ji i prezentovala.

Petr Macinka
„Jakoukoli politiku v České republice tvoří a ovlivňuje pouze a jenom vláda, a proto v takto důležité a dynamické době, na takto zásadním summitu Severoatlantické aliance je přece klíčové, aby ty postoje tam prezentovala vláda, ne prezident,“ řekl ministr v Berlíně. (Petr Macinka)Foto: HN / L. Simon
Mezi prezidentem a vládou eskaluje spor o složení české delegace na summit NATO. Nevyřešila jej ani páteční schůzka prezidenta s premiérem. Hlava státu trvá na své účasti, Babiš naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá.

„Jakoukoli politiku v České republice tvoří a ovlivňuje pouze a jenom vláda, a proto v takto důležité a dynamické době, na takto zásadním summitu Severoatlantické aliance je přece klíčové, aby ty postoje tam prezentovala vláda, ne prezident,“ řekl ministr v Berlíně. Do německé metropole v pátek Macinka zavítal na jednodenní návštěvu. Setkal se mimo jiné s šéfem německé diplomacie Johannem Wadephulem.

Podle Macinky by bylo „velmi vhodné“ a „naprosto logické“, aby šéfem české delegace na summitu v Ankaře byl předseda vlády. Dodal, že Německo a Itálii bude také reprezentovat předseda vlády, tedy kancléř Friedrich Merz a premiérka Giorgia Meloniová, a nikoli prezidenti daných zemí. Za Českou republiku dosud obvykle na summity NATO jezdil prezident, stejně jako je to například u Francie, Slovenska či Litvy. V každé z členských zemí NATO mají ale prezident a předseda vlády v politickém systému odlišné postavení a z něho plynoucí pravomoci.

Ministr Macinka, který je předsedou Motoristů sobě, od doby, kdy vygradoval spor o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice. Proti tomu, aby se prezident účastnil jako hlava delegace summitu NATO, vystupoval opakovaně.

„Mohl být trochu nad věcí, nejsem jeho podřízený.“ Babiš se ohradil vůči Pavlově kritice

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na páteční jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným, odpověděl Babiš na dotaz novinářů po setkání se svým belgickým protějškem Bartem De Weverem.

Vessels in the Strait of Hormuz
ŽIVĚ Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským dronům po celé zemi

Emirátská protivzdušná obrana zasahuje po celé zemi proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu, uvedlo ministerstvo obrany na síti X. Írán na Spojené arabské emiráty útočil i v pondělí a úterý. Jednalo se o první útoky od začátku příměří, které utlumilo konflikt v oblasti Perského zálivu.

Mirage 2000-5 loni v září na cvičení Volfa 2025 ve francouzském Orléans
Desítky stíhaček pro Kyjev? Pomoc Ukrajině může přijít z nečekané strany

Loví drony i střely s plochou dráhou letu. Dokáže vystoupat až do výšky 18 kilometrů. Disponuje pokročilým systémem elektronického boje. A především – je plně kompatibilní se standardní výzbrojí NATO, což mu umožňuje odpalovat vysoce přesné řízené střely nebo přesně naváděné bomby. Řeč je o francouzském stroji Mirage 2000-5. Ukrajina jich má šest a chce mnohem víc.

