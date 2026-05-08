Je naprosto logické, aby ČR na summitu NATO zastupoval premiér, řekl Macinka

Za naprosto logické označil v pátek ministr zahraničí Petr Macinka to, že by měl na summitu Severoatlantické aliance v Turecku Českou republiku zastupovat premiér Andrej Babiš, nikoli prezident Petr Pavel. Českým novinářům to řekl při návštěvě Berlína. Zdůraznil, že politiku určuje vláda, a je proto důležité, aby ji i prezentovala.
Mezi prezidentem a vládou eskaluje spor o složení české delegace na summit NATO. Nevyřešila jej ani páteční schůzka prezidenta s premiérem. Hlava státu trvá na své účasti, Babiš naopak míní, že by Pavel neměl být součástí delegace. O jejím složení rozhodne kabinet v červnu. Prezident argumentuje ústavou a nevyloučil, že by zvážil kompetenční žalobu, zatím ji ale nechystá.
„Jakoukoli politiku v České republice tvoří a ovlivňuje pouze a jenom vláda, a proto v takto důležité a dynamické době, na takto zásadním summitu Severoatlantické aliance je přece klíčové, aby ty postoje tam prezentovala vláda, ne prezident,“ řekl ministr v Berlíně. Do německé metropole v pátek Macinka zavítal na jednodenní návštěvu. Setkal se mimo jiné s šéfem německé diplomacie Johannem Wadephulem.
Podle Macinky by bylo „velmi vhodné“ a „naprosto logické“, aby šéfem české delegace na summitu v Ankaře byl předseda vlády. Dodal, že Německo a Itálii bude také reprezentovat předseda vlády, tedy kancléř Friedrich Merz a premiérka Giorgia Meloniová, a nikoli prezidenti daných zemí. Za Českou republiku dosud obvykle na summity NATO jezdil prezident, stejně jako je to například u Francie, Slovenska či Litvy. V každé z členských zemí NATO mají ale prezident a předseda vlády v politickém systému odlišné postavení a z něho plynoucí pravomoci.
Ministr Macinka, který je předsedou Motoristů sobě, od doby, kdy vygradoval spor o jmenování Filipa Turka ministrem životního prostředí, označuje Pavla za zástupce opozice. Proti tomu, aby se prezident účastnil jako hlava delegace summitu NATO, vystupoval opakovaně.
To tady dlouho nebylo, vrací se experti k MS. Padne ale i nemilosrdná pravda
Reprezentace do osmnácti let je bronzová, rodinná sbírka medailí v rodině Václava Nedorosta se rozrostla. Jaký je otec? Hrdý? Nervózní, kritický? I o tom je nová epizoda podcastu Bago, která se vrací i k vyhlášení Hokejisty sezony a vyhlíží start světového šampionátu.
„Kdo by nás nepodporoval?“ ptal se Rubio Meloniové, proč jsou spojenci chladní
Americký ministr zahraničí Marco Rubio se při dnešním setkání ptal italské premiérky Giorgie Meloniové, proč spojenci USA, včetně Itálie, nepodporují úsilí Washingtonu ve válce s Íránem a jeho snahu o znovuotevření Hormuzského průlivu. Informovaly o tom světové agentury.
„Mohl být trochu nad věcí, nejsem jeho podřízený.“ Babiš se ohradil vůči Pavlově kritice
Premiér Andrej Babiš (ANO) se ohradil proti kritice prezidenta Petra Pavla za to, že na páteční jednání na Pražském hradě dorazil ráno se čtvrthodinovým zpožděním. Žádal o posunutí schůzky, ale nebylo mu vyhověno. Prezidentovu kritiku vnímá jako nepatřičnou, není jeho podřízeným, odpověděl Babiš na dotaz novinářů po setkání se svým belgickým protějškem Bartem De Weverem.
ŽIVĚ Emirátská protivzdušná obrana zasahuje proti íránským dronům po celé zemi
Emirátská protivzdušná obrana zasahuje po celé zemi proti íránským dronům, balistickým střelám a střelám s plochou dráhou letu, uvedlo ministerstvo obrany na síti X. Írán na Spojené arabské emiráty útočil i v pondělí a úterý. Jednalo se o první útoky od začátku příměří, které utlumilo konflikt v oblasti Perského zálivu.
Desítky stíhaček pro Kyjev? Pomoc Ukrajině může přijít z nečekané strany
Loví drony i střely s plochou dráhou letu. Dokáže vystoupat až do výšky 18 kilometrů. Disponuje pokročilým systémem elektronického boje. A především – je plně kompatibilní se standardní výzbrojí NATO, což mu umožňuje odpalovat vysoce přesné řízené střely nebo přesně naváděné bomby. Řeč je o francouzském stroji Mirage 2000-5. Ukrajina jich má šest a chce mnohem víc.