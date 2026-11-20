Jako rasistický a neonacistický označila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová výrok českého ministra zahraničí Petra Macinky, který nedávno nazval ruské družstvo juniorských hokejistek mužatkami. Macinka je podle ní nadutý, přestože není žádnou hvězdou, a bojí se žen. Informovala o tom agentura TASS.
Macinka na začátku měsíce v souvislosti s jednáním o startu ruských hráček na ostravském mistrovství světa kategorie do 18 let v lednu 2027 označil hokej za „mužský sport“ a uvedl, že feministky budou muset přežít akci „bez ruských mužatek“.
Za svůj výrok se později omluvil s tím, že jako o mužatkách hovořil pouze o ruských hráčkách, nikoliv o českých.
„Řekl, že to není o Češkách, ale o cizinkách. Rozhodl se, že svou genderovou předpojatost napraví otevřeným rasismem a neonacismem,“ komentovala Zacharovová Macinkovu omluvu. „Normální, že? Český ministr zahraničí v roce 2026,“ dodala mluvčí.
České ministerstvo zahraničí na kritiku reagovalo ironicky. „Paní Zacharovová zjevně přijala postuláty evropské progresivní levice, když podporuje myšlenky politického feminismu. Až bude po válce a život se vrátí k normálu, může si na Západě předplatit kurzy genderových studií,“ sdělil mluvčí ministerstva Adam Čörgő.
Sportovní arbitrážní soud na konci října rozhodl, že se ruské týmy s okamžitou platností mohou účastnit hokejových šampionátů. Několik zemí, včetně Česka, Finska nebo Lotyšska, uvedlo, že trvají na vyloučení ruské reprezentace.
Ta byla z mezinárodních soutěží vyloučena po zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022, dokud válka neskončí. Ministr vnitra ve středu oznámil, že ruským sportovcům nebude umožněn vstup na území České republiky.
Připomeňte si: Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharová se pravidelně vyjadřuje k aktivitám NATO
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