Je mu 5900 let a chce zakázat popcorn v kinech. Teď vyzve favorita britských voleb

Lídr britské krajní pravice Nigel Farage zřejmě bude mít ve svém volebním okrsku jediného protikandidáta - nezávislého vesmírného válečníka a lídra recyklonů hraběte Binface
Jediným soupeřem Nigela Farage v britských doplňovacích volbách se stal muž, který o sobě tvrdí, že je 5900 let starým vůdcem mimozemské rasy Recyklonů. Za satirickou postavou zvanou Count Binface stojí komik Jon Harvey, který využívá volby k politické satiře. Ve svém programu slibuje například zastropování cen zmrzliny nebo výstavbu alespoň jednoho cenově dostupného domu.
Lídr pravicově populistické strany Reform UK Nigel Farage tento týden rezignoval na svůj poslanecký mandát za obvod Clacton na jihovýchodě Anglie, aby vzápětí oznámil, že v doplňovacích volbách, které svým krokem vyvolal, bude o stejné křeslo znovu usilovat.
To vyvolalo vlnu nevole u politických oponentů, kteří tento krok označili za účelový politický manévr. Podle nich se totiž Farage pouze snaží oddálit parlamentní vyšetřování, které prověřuje, zda řádně přiznal milionové dary a další finanční výhody.
Všechny hlavní politické strany se proto rozhodly na protest nepostavit do doplňovacích voleb vlastního kandidáta a Farage tak měl původně kandidovat bez soupeře. Nakonec se mu však rozhodl postavit Count Binface, jehož jméno lze volně přeložit jako „Hrabě Popelnicohlav“ nebo „Hrabě Odpadkáč“.
Kdo je Count Binface?
Za maskou bizarního politického alter ega s helmou ve tvaru odpadkového koše stojí britský komik Jon Harvey. Ten sám sebe stylizuje do role „mezigalaktického vesmírného válečníka“, který již 5900 let vede fiktivní rasu Recyklonů. Na otázku, proč by ho měli voliči v Clactonu podpořit, odpověděl stručně: „Nejsem Nigel Farage.“
Pro Harveyho však nejde o první politické angažmá. Poprvé na sebe upoutal pozornost už v roce 2017, kdy pod tehdejším jménem Lord Buckethead kandidoval proti tehdejší premiérce Therese Mayové.
Server Al Jazeera připomíná, že následně se ve volebních obvodech střetl také s expremiéry Borisem Johnsonem a Rishim Sunakem a ucházel se i o místo londýnského starosty. Naposledy kandidoval v letošních doplňovacích volbách proti labouristovi Andymu Burnhamovi, který je po rezignaci Keira Starmera považován za nejpravděpodobnějšího budoucího britského premiéra.
Jaký je program muže s popelnicí na hlavě?
Count Binface ve svých předvolebních slibech kombinuje absurdní humor s občasnou kritikou reálných politických problémů. Ve svých plánech prosazuje například zrušení Sněmovny lordů, zákaz hlasitého telefonování přes reproduktor na veřejnosti nebo zákaz hlučné konzumace pochutin v kinech.
V poslední době rovněž slíbil zastropování ceny tradiční britské zmrzliny 99 Flake na symbolických 99 pencí nebo navýšení rozpočtu britského zdravotnictví (NHS) o bilion liber týdně, aniž by vysvětlil, kde by na to vzal peníze.
V nynější kampani v Clactonu se Count Binface stylizuje do role „kandidáta jednoty“. Voličům slíbil, že v obvodu nechá postavit alespoň jeden cenově dostupný dům, čímž ironicky reaguje na vleklou krizi britského realitního trhu.
Může Farage porazit?
Sám satirik v rozhovoru pro BBC připustil, že jeho vítězství je nepravděpodobné. Dodal však, že jeho hlavním cílem je „oslavovat a hájit krásy britské demokracie“.
Přestože je Farage jasným favoritem, už fakt, že jeho jediným soupeřem je recesistický kandidát, podrývá snahu vykreslit doplňovací volby jako seriózní test jeho politické síly. Pokud by navíc nedosáhl přesvědčivého výsledku, znamenalo by to citelnou ránu pro něj i Reform UK, která dlouhodobě vede volební průzkumy.
Britská ministryně financí Rachel Reevesová, která musela Farageovu rezignaci formálně schválit, označila doplňovací volby za „frašku a zoufalý pokus odvést pozornost“. Zároveň ale uvedla, že jim nebude bránit. „Lidé v Clactonu si zaslouží něco lepšího. Ale pokud chce (Farage) strávit léto hádkami s popelnicí, nebudu mu v tom bránit,“ napsala na síti X.