„Je**m Putina. Jsme jako třetí říše.“ Ruští zajatci promluvili na kameru Azovu

Vojáci ukrajinského pluku Azov zajali čtyři Rusy. Na kameru promluvili o podmínkách a náladě v ruské armádě
„Jak ženou nás, tak neženou ani dobytek,“ říkají ruští zajatci u Torecku. Čtveřici vojáků dopadl pluk Azov po boji v Doněcké oblasti. Ve videu mluví o špatném velení, nedostatku jídla i o tom, že sami sebe vidí jen jako spotřební zboží ruské armády.
„Nemohli jsme se hnout, byli jsme pohřbení zaživa,“ vypráví muž s přezdívkou „Kozyr“. Poté přišel výbuch, světlo a křik vojáků ukrajinského pluku Azov. Kozyr spolu s třemi dalšími muži padl do zajetí nedaleko Torecku v Doněcké oblasti.
Čtyři Rusy zajali vojáci Azovu během „čištění“ oblasti po boji. Během takových misí zajišťují ubráněnou oblast a pátrají po roztroušených přeživších Rusech. „Kdyby nás nevyhrabali, zůstali bychom tam uvěznění doteď. Sežrali bychom se zaživa,“ dodává na kameru Azovu jeden ze zajatých Rusů jménem Byvaly.
Na záběrech, které pluk Azov zveřejnil na svém kanálu na Youtube, zajatci popisují podmínky v ruské armádě jako chaotické a kruté. „Jak ženou nás, tak neženou ani dobytek. Kdybych viděl našeho velitele, rozmlátím mu obličej na padrť,“ tvrdí na kameru Byvaly.
Další ze zajatců přezdívaný „Mufta“ mluví o tom, že Rusové u Torecku často přežívají celé dny jen na naprostém minimu jídla. „Dali nám dvě snickersky. Dvě snickersky na dva muže,“ vzpomíná.
Podle výpovědí zajatců chybí koordinace i základní zajištění vojáků. Tvrdí, že byli vysláni na pozice bez dostatečné podpory a bez možnosti ústupu. „Prostě nás poslali dopředu. Nikde nebyly žádné stromy, kde se schovat. Do toho nám nad hlavou neustále létaly drony,“ dodává ve videu Kozyr.
„Ať si zbytek války doslouží sami. Mě už nikdy nenajdou“
Zajatci opakovaně zmiňují i nízkou morálku v armádě. Mluví o vyčerpání i o tom, že vojáci nenávidí své vedení a velitelé naopak nemají o vojáky sebemenší zájem. „Opustili nás. Neměli jsme vodu, jídlo, nic. Klidně by nás tam nechali zemřít,“ popisuje situaci po selhání ruského útoku Byvaly.
„Podle mě je to čistka. Všichni víme, že jsme jen spotřební zboží,“ dodává Kozyr.
Nejostřejší slova padají na adresu nejvyššího ruského vedení. Mufta na kameru vulgárně nadává ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. „Ten Putin – jen samý kecy, jinak nic,“ téměř si odplivne Mufta na konci své výpovědi.
Kozyr poté přirovnává fungování Ruska k nacistické třetí říši. „Ve škole jsme se učili o Němcích. Jak mučili lidi v Osvětimi a Buchenwaldu. My nejsme o nic lepší, možná spíš horší,“ říká do ukrajinské kamery.
Byvaly nakonec mluví o dezerci. „Už chci jen jít zpátky domů, nic jiného nechci,“ říká. Na otázku, jestli mu podle kontraktu ještě nezbývá čas, který musí v armádě odsloužit, odpovídá, ať si ho odslouží sami velitelé. „Mě už nikdy nenajdou,“ dokončuje.
Nejostřejší fronta
Okolnosti vzniku záznamu ani autenticitu jednotlivých výpovědí nelze nezávisle ověřit. Ukrajinské jednotky podobná videa zveřejňují pravidelně, a to i jako součást informační války, v níž obě strany využívají výpovědi vojáků k podpoře vlastního obrazu konfliktu.
Boje v okolí Torecku, kde byli zajatci dopadeni, patří v posledních měsících k nejintenzivnějším na doněcké frontě. Oblast je tvořena průmyslovou zástavbou a hustou sítí opevnění, což vede k pomalému postupu a častým bojům na krátkou vzdálenost.
Fronta se zde posouvá jen minimálně, jednotlivé pozice se ale opakovaně dostávají z rukou do rukou. Obě strany nasazují dělostřelectvo i drony, které výrazně komplikují pohyb v terénu.