Je Kellner hrozba pro USA? Dopis amerického senátora komplikuje nákup televize Nova

Americký senátor Marco Rubio žádá vládu USA, aby prověřila nákup televizní stanice Nova skupinou PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera. Stávajícím majitelem Novy je zprostředkovaně americká telekomunikační firma AT&T.

Senátor Rubio se kvůli tomu obrátil na Výbor pro zahraniční investice v USA (CFIUS) amerického ministerstva financí, který řeší dopad investic na národní bezpečnost USA. Prodej společnosti mezitím ve čtvrtek schválili akcionáři firmy Central European Media Enterprises (CME), která Novu ovládá. Přinášíme odpovědi na klíčové otázky v této kauze, kterou ve středu otevřel deník Aktuálně.cz.

Co je Výbor pro zahraniční investice v USA a co má na starosti?

Jedná se o výbor americké vlády a Kongresu, jehož úkolem je prověřovat zahraniční investice do amerických firem. V případě obavy, že jsou hrozbou pro americkou národní bezpečnost, může požádat prezidenta Spojených států, aby je zakázal.

Výboru předsedá americký ministr financí, v Trumpově vládě úřad vykonává Steven Mnuchin, jeden ze dvou lidí, kterým Rubio adresoval svůj dopis. Kromě něj jsou členy zástupci dalších 15 vládních resortů a takzvaných agentur, včetně ministerstva obrany, zahraničí, obchodu a vnitřní bezpečnosti. Dohlíží nad ním Kongres, jehož je senátor Marco Rubio členem.

Zvláštní pozornost má výbor věnovat "proměnám konceptu národní bezpečnosti stejně jako globálního ekonomického řádu vyvolaným vzestupem nových trhů a státem řízených firem, které hrají stále významnější roli ve světové ekonomice".

Nově podle pravidel, která platí teprve od 13. února letošního roku, má výbor posílenou pravomoc u investic, které se týkají strategických nebo citlivých technologií a dat. Může řešit i nákupy, které nepovedou k úplnému převzetí kontroly nad danou americkou společností, pokud působí v oblasti citlivých technologií (zbraní, chemických látek, biomedicíny), infrastruktury (telekomunikační sítě, některé železnice), pracuje s osobními údaji Američanů nebo se investice týká nějaké strategicky umístěné nemovitosti.

Kdy a proč zvláštní výbor vznikl?

Výbor původně vznikl v roce 1975, aby se zabýval obavami, že investice států z Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) do americké ekonomiky mohou ohrozit národní bezpečnost USA.

Později - na základě případu japonských investic v 80. letech - kontrola vyústila v přijetí zákona, který umožňuje rizikové investice blokovat. Za přezkum je stále zodpovědný CFIUS, konečné rozhodnutí je ale politické. Činí ho prezident.

Čím argumentuje senátor Rubio?

"Věřím, že tato transakce vyžaduje prověření, protože podkopává americké zájmy národní bezpečnosti související se střední a východní Evropou stejně jako s Čínou," píše v dopise adresovaném výboru.

Novu, kterou ovládá na Bermudách sídlící CME, většinově vlastní americká telekomunikační společnost AT&T. Rubio upozorňuje, že PPF, která by měla Novu převzít, působí jako "zástupce čínských zájmů", který se pokouší zmanipulovat veřejné mínění ve prospěch asijské velmoci. Cituje při tom zjištění Aktuálně.cz z loňského prosince.

Může se výbor případem nákupu Novy vůbec zabývat?

To záleží na tom, jestli CME podniká ve Spojených státech a jestli tak může být považována za americkou společnost. V americkém obchodním rejstříku CME uvedena není, na dotaz Aktuálně, zda to může potvrdit, mluvčí Mark Kobal nereagoval.

Senátor Rubio ve svém dopise argumentuje, že do působnosti výboru spadá, jelikož CME je dceřinou společností americké AT&T. "To je ale v přímém rozporu se zákonem, který působnost výboru upravuje," upozorňuje Reid Whitten, řídící partner právnické kanceláře Sheppard Mullin Richter & Hampton v Londýně, který se otázkou přezkumu zahraničních investic zabývá.

"Nespadá do pravomocí výboru jen proto, že je dceřinou společností americké firmy," vysvětluje. Podle něj by CME musela mít ve Spojených státech kanceláře, prodávat tam nebo jinak působit.

Mluvčí amerického ministerstva spravedlnosti odmítla pro Aktuálně.cz komentovat, jestli se výbor případem zabývá, nebo jestli ho k tomu někdo vyzval. "Podle zákona nesmí CFIUS sdílet s veřejností žádné informace, které jsou mu poskytnuty," sdělila mluvčí Monica Crowleyová.

Co tedy mohl senátor dopisem sledovat?

Podle právníka Whittena může být podobná žádost způsobem, jak k nějakému případu přitáhnout pozornost. "Typicky na ně senátory upozorní někdo, kdo má na té aktivitě vlastní zájem. A senátor pak odpoví tím, že slíbí na tu věc upozornit ministra financí Stevena Mnuchina," vysvětluje.

Podle něj se tím ztěžuje investorova pozice, a to i když se výbor případem nezabývá. "Získá tím pozornost lidí tak vysoko postavených, jako je ministr financí a spravedlnosti. Takhle funguje lobbing na senátory, aby propůjčili svůj hlas nějaké záležitosti," dodává.

Na otázku, proč se rozhodl dopis výboru zaslat, senátor Rubio redakci neodpověděl.

Co na to PPF?

"V rámci procesu převzetí CME spolupracuje skupina PPF se všemi zainteresovanými regulatorními institucemi a všem poskytujeme relevantní informace," píše se v oficiálním prohlášení firmy.

Rubio ale podle firmy argumentuje nepravdivými informacemi. Její zástupci proto chtějí senátora kontaktovat, aby je uvedli na pravou míru. Jde například o tvrzení, že společnost CME působí na trhu s 90 miliony zákazníky, ve skutečnosti je prý méně než poloviční. Odmítá také Rubiův argument, že Kellnerova skupina prosazuje technologie čínské společnosti Huawei. Obojí měl floridskému politikovi sdělit senátor Pavel Fischer. Ten se se svým americkým protějškem sešel v Praze, jak již dříve informoval týdeník Respekt.

"Ze skutečnosti, že podnikáme také v Číně, kde stejně jako my podnikají tisíce dalších západních firem, nelze vyvozovat nic o našem světonázoru. Naopak: jako lidé, kteří nemalou část svého života prožili v totalitním komunismu, si extrémně vážíme svobody projevu," píše se v prohlášení.

Jaké kauzy americký výbor v minulosti řešil?

V roce 1990 zakázal investici čínské státní společnosti China National Aero-Technology Import & Export Corporation do výrobce leteckých součástech ze Seattlu Mamco.

O patnáct let později zakázal nákup kalifornského výrobce zařízení pro hlasování ve volbách Sequoia Voting Systems nizozemskou společností, kterou si najal venezuelský diktátor Hugo Chávez, aby nahradila původní volební systém.

V roce 2018 prezident Trump na základě rozhodnutí výboru zakázal nákup amerického výrobce polovodičů a telekomunikačního vybavení Qualcomm singapurskou společností Broadcom Limited (dnes se společnost jmenuje Broadcom Inc.).

Loni pak výbor zpětně požádal čínskou společnost Beijing Kunlun Tech Co Ltd., aby se zbavila seznamovací aplikace Grindr určené pro gaye. Důvodem je přístup Číňanů k databázi lokací, soukromých zpráv a informací o možné nákaze virem HIV jejích uživatelů. Číňané Grindr koupili v roce 2018 bez toho, aniž by CFIUS požádali o prověření.

Podle poslední zveřejněné zprávy o fungování CFIUS za roky 2016 a 2017 se problémové případy týkaly investic z Číny. Podle nových pravidel by se počet řešených transakcí měl zvětšit, sám CFIUS odhaduje, že asi na tisíc případů ročně. Dosud to bylo zhruba 100 až 200 případů, od roku 2009 do roku 2017 celkem 1179.

