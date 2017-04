Sexismus? Kanada možná změní státní hymnu, výraz "synové" začíná některým lidem vadit

před 49 minutami

Dvanáct pokusů během 37 let. Tolikrát se kanadští zákonodárci pokoušeli změnit text národní hymny kvůli její údajné genderové nevyváženosti. Zatím poslední návrh, se kterým přišli liberálové premiéra Justina Trudeaua, odsouhlasili kanadští poslanci loni v červnu. Teď ho projednávají senátoři. Pokud novou hymnu Kanady schválí, zmizí z ní verš "Láska pravého vlastence vede všechny tvé syny". Debaty o genderové vyváženosti nebo zastaralosti státních symbolů mezitím zasáhly i jiné státy, třeba Rakousko, Švýcarsko a taky Slovensko. Každá debata má ale trochu jinou podobu.

Doporučujeme

Ottawa - Kanada je blízko změně jednoho ze svých státních symbolů.

Tamní senátoři řeší, jestli kanadská národní hymna je, nebo není sexistická. Podle některých by se měla upravit tak, aby její text byl "genderově neutrální".

Hymna "O Canada" obsahuje verš "True patriot love in all thy sons command" ("Láska pravého vlastence vede všechny tvé syny").

A právě oni "synové" jsou důvodem, proč někteří Kanaďané považují svou hymnu za sexistickou. Podle nich opomíjí miliony kanadských občanů ženského pohlaví.

Píseň "O Canada" se stala oficiální hymnou země v roce 1980, kdy nahradila dosavadní britskou "God Save the Queen" (Bože, ochraňuj královnu).

Kanado! Kanado! Náš domove a rodná zemi!

Láska pravého vlastence vede všechny tvé syny.

S planoucími srdci sledujeme tvůj růst,

pravý Severe, silný a svobodný.

Široko daleko, Kanado,

stojíme na stráži tvé.

Bože, zachovej naši zemi slavnou a svobodnou!

Kanado, stojíme na stráži tvé;

Kanado, stojíme na stráži tvé.

Kanadský parlament se tématem její genderové nevyváženosti zabýval už dvanáctkrát. Nejnovější pokus o vynechání "chlapců" z textu má ale tentokrát reálnou šanci na úspěch.

Dolní komora kanadského parlamentu odhlasovala nové znění hymny už loni v červnu. Teď záleží na tamních senátorech.

Stará píseň, ale naše

Změnu hymny podporuje hlavně vládní Liberální strana a kanadský premiér Justin Trudeau.

Nový text se má podle nich změnit na "True patriot love in all of us command" (Láska pravého vlastence vede nás všechny).

Jednou z nejhlasitějších zastánkyň změny je taky kanadská senátorka Frances Lankinová. Podle ní "je to malá změna, která by ale mohla mít velký vliv na mládež v zemi".

Zpěv hymny s jejími současnými slovy podle ní vyvolává u dětí otázky, proč jsou tam jen "synové".

"Mnozí z nás nemají jinou odpověď, než že je to stará píseň," dodala Lankinová.

Je to historické dědictví

Proti změně se ale ozývá mnoho hlasů z různých táborů.

Opoziční konzervativci namítají, že ženy v Kanadě už mají zaručenou ochranu i rovnost. "Pevně v to věříme. Proč nenechat historii historií a neposunout se dál?" řekla například podle britského listu The Guardian senátorka Nicole Eatonová.

Její kolegové argumentují i historickým dědictvím.

"Pokud budeme pořád měnit všechno jen proto, že to bylo napsáno v jiné době, nebudou mít naše národní symboly žádnou hodnotu, naše dějiny nebudou mít žádný význam," uvedl konzervativní senátor Michael MacDonald v rozhovoru pro kanadskou stanici CBC News.

"Nemusí to být dokonalé dědictví, ale je naše. Zaslouží si respekt a přijetí takové, jaké je: nedokonalé, ale naše vlastní," zastává se ho i nezávislá senátorka Joan Fraserová, která sama sebe popisuje jako "zapřisáhlou feministku".

Použil to jen Kurt Cobain

Do úzkých dostal návrh změny textu hymny i některé kanadské jazykové vědce.

Ty zarazila nově navržená formulace "in all of us" (v každém z nás), která se podle nich nikde v literatuře neobjevuje. S výjimkou dopisu na rozloučenou slavného zpěváka skupiny Nirvana Kurta Cobaina.

To ale podle Chrise Championa z časopisu Dorchester Review není dobrý vzor pro národní hymnu.

Potomci Roberta Stanleyho Weira, autora původní verze kanadské hymny, zase namítají, že by nikdo neměl zasahovat do díla jejich předka.

Kanadští senátoři by o novém znění hymny měli hlasovat v nejbližších dnech. Jeho zastánci si přejí, aby upravená verze zazněla už letos 1. července, kdy budou Kanaďané slavit 150. výročí vyhlášení konfederace.

Změny v Rakousku i Švýcarsku

Kanada není jedinou zemí, která debatuje o změnách své hymny.

Genderovou vyváženost v tomto státním symbolu řešili nedávno taky Rakušané. Od 1. ledna 2012 tak má jejich Land der Berge, Land am Strome (Země hor, země řek) o dvě slova víc.

Na návrh skupiny rakouských poslankyň se čtvrtý verš "jsi vlastí velkých synů" změnil na "jsi vlastí velkých dcer a synů".

Ani Švýcaři nejsou se svou hymnou spokojení, i když ne z genderových důvodů.

Stěžují si, že jejich Schweizerpsalm (Švýcarský žalm) je jako předpověď počasí - opěvuje Alpy, ranní oblohu a mlžná údolí.

Podle kritiků je text zastaralý a příliš náboženský, což údajně neodpovídá nové době. Slova hymny jsou navíc podle nich poměrně složitá, proto ji velká část Švýcarů nedokáže zazpívat zpaměti.

V roce 2012 proto Švýcarská společnost pro veřejný prospěch (SGG) vyhlásila soutěž na novou hymnu.

Původní nápěv chce ponechat a v novém textu by se měla objevit slova z preambule švýcarské ústavy - tedy například demokracie, svoboda, mír a solidarita.

Do soutěže se zapojilo 208 autorů a porota vybrala tři návrhy. O nich pak v roce 2015 Švýcaři hlasovali. Ankety se tehdy zúčastnilo více než 70 tisíc lidí.

Hlasování bylo ale neoficiální, proto nebylo závazné pro vládu ani parlament. K žádné změně tak dosud ve Švýcarsku nedošlo.

Slováci už ožili

Za zastaralou považují svou hymnu také někteří Slováci.

"Nad Tatrou sa blýska" od Janka Matúšky odráží podle nich situaci v polovině 19. století, kdy se formovaly moderní národy. Slováci ale už mají vlastní stát.

"Potřebovali bychom novou hymnu, která by byla oslavou toho, že jsme svobodný stát a jsme součástí velkého seskupení, a která by se zároveň zmiňovala o metách, jichž chce Slovensko dosáhnout," řekl v květnu 2004 někdejší slovenský prezident Michal Kováč v souvislosti se vstupem Slovenska do Evropské unie.

Na slova "bratia Slováci ožijú" v textu slovenské hymny se zatím - na rozdíl od Kanady - nikdo nezaměřil.

autor: Hana Vařáková

Související články