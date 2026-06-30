Je jí třináct a má vést „říši Kimů“. V cestě „na trůn“ jí stojí mocný protivník

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dává ve veřejných vystoupeních stále více prostoru nováčkovi na tamní politické a mediální scéně – své náctileté dceři Kim Ču-e. Nedělá to ale jen proto, že je pyšným otcem. Podle znalců ji připravuje na převzetí moci v „říši Kimů“. Mladá slečna Kim však bude muset na cestě k trůnu čelit několika překážkám. A možná i své vlastní tetě.
Každý Nový rok se severokorejská vládnoucí elita shromažďuje v Paláci slunce Kumsusan, aby vzdala úctu nabalzamovaným tělům Kim Ir-sena a jeho syna Kim Čong-ila, prvním dvěma vůdcům KLDR. V centru shromáždění obvykle stojí současný vládce Kim Čong-un. Letos se však přísně koordinovaná choreografie změnila.
Tentokrát byla středobodem Kimova dcera Kim Ču-e a vládce KLDR stál po její levici. Tento symbolický krok považují znalci země i jihokorejští zpravodajci za novou fázi v procesu jejího představování Severokorejcům i světu. Její otec, Kim Čong-un, z ní chce udělat svou nástupkyni – a postupuje při tom systematicky.
Kim Ču-e, o níž se předpokládá, že je jí nyní 13 nebo 14 let, a je jediným veřejně přiznaným dítětem Kim Čong-una, byla v posledních letech stále častěji fotografována a natáčena například při startech balistických raket, na slavnostních přehlídkách námořnictva nebo v přítomnosti generálů, kteří jí vkleče podávali hlášení.
Silná žena v konfuciánském království
Podle znalců oslovených britským listem Financial Times chtěl Pchjongjang mladou Kim prezentovat tak, aby „vytvořila obraz silné ženské vůdkyně schopné řídit severokorejskou armádu“.
Podle výzkumu jihokorejského deníku Chosun se Kim Ču-e před rokem 2024 v severokorejské ústřední televizi objevovala zřídka, méně než desetkrát měsíčně. Od roku 2024 je však v tomto klíčovém médiu vidět stále častěji – a to 20krát až 30krát za měsíc.
Postupně se její veřejné vystupování rozšířilo a nemá už pouze vojenský charakter. Kim Ču-e je natáčena či fotografována například při otevření přímořského letoviska, stranických akcích nebo inspekcích drůbežích farem, ale i při diplomatických setkáních a turistických návštěvách. A často už i bez doprovodu svého otce.
Podle znalců tak severokorejská státní média postupně rozšiřují obraz Kim Ču-e poté, co ji nejprve představila ve vojenském kontextu.
Jazyk státních médií také signalizuje její rostoucí autoritu. Kim Ču-e je často označována jako „milovaná“ nebo „vážená“ dcera vůdce. Často je zobrazována s dlouhými vlasy, které jsou pro její vrstevníky zakázané, a v drahém značkovém oblečení.
Samotnému Kim Čong-unovi je teprve něco málo přes 40 let, a pokud se nepotvrdí zprávy o jeho zhoršujícím se zdravotním stavu, nemá na první pohled důvod s představováním dcery takto spěchat. Podle znalců jsou však snahy co nejrychleji ji začlenit do politiky důsledkem jeho vlastního uspěchaného a krvavého vzestupu k absolutní moci.
Nelítostná cesta na vrchol
Kim Čong-un byl třetím synem Kim Čong-ila a část dětství strávil na mezinárodní škole ve Švýcarsku. Zatímco jeho otec ho považoval za vhodného pro vedení země, severokorejská veřejnost i politická elita o něm prakticky nic nevěděly. To platilo do roku 2008, než Kim Čong-il prodělal mrtvici. To si vynutilo rychlou přípravu Kim Čong-una na nástupnictví, které přišlo po smrti Kim Čong-ila v roce 2011.
„Kim Čong-un musel projít zrychleným výcvikem a během pouhých tří let si vybudovat kontakty. Nebylo to snadné a kolem něj byli lidé, kteří ho nebrali vážně,“ uvedl Čong Song-čchang z institutu Sejong v Soulu.
V prvních letech jeho vlády byl za skutečnou moc považován jeho strýc Čang Song-tchek a postavení Kim Čong-una zůstávalo nejisté. Mladý Kim nakonec kontrolu upevnil – ovšem nikoliv „sametově“.
Svého strýce Čanga nechal Kim popravit v roce 2013 za údajné spiknutí. Objevily se i neověřené zprávy, že byl roztrhán psy nebo popraven palbou z protiletadlového kanonu.
Následovaly rozsáhlé čistky v armádě i v politickém aparátu. Nástup Kim Čong-una do centra skutečné moci vyvrcholil v roce 2017, kdy byl na letišti v Kuala Lumpuru zavražděn i jeho nevlastní bratr Kim Čong-nam.
Podle znalců oslovených britským listem je příprava veřejnosti i politických elit na Kim Ču-e snahou zabránit tomu, aby sama jednou čelila podobné nástupnické krizi.
Marná snaha?
Kimovo úsilí o postupné prosazení dcery do vůdčí pozice však může přijít vniveč, píše pro analytický server East Asia Forum výzkumník a znalec KLDR Mitch Shin.
„Podstatné není, co Kim Ču-e vypovídá o úmyslech Kim Čong-una. Podstatné je, zda je ženské dědičné nástupnictví v Severní Koreji vůbec strukturálně možné,“ upozorňuje Shin.
Konečným arbitrem politického přežití v Pchjongjangu je koneckonců vojenská a politická elita. A ta je tvořená převážně staršími muži zakořeněnými v přísně hierarchické a silně maskulinní kultuře. Jejich loajalita pak po tři generace směřovala výhradně k mužským vůdcům rodu Kimů.
Určitou výjimku ovšem může představovat Kim Jo-čong, mladší sestra Kim Čong-una – ale i to platí pouze na první pohled. Získala sice značný vliv, jenže pouze jako vykonavatelka moci v pozadí, nikoli její skutečná nositelka.
Pokud by nicméně došlo ke krizi nástupnictví bez mužského dědice, nelze vyloučit, že by si elity v KLDR nakonec vybraly za vládkyni právě Kim Jo-čong, tetu teprve náctileté Kim Ču-e.
V případě nástupu Kim Ču-e nelze podle autora vyloučit ani palácový převrat, po němž by reálně vládla Kim Jo-čong jako regentka své neteře.
Podle Shina tak Kim Čong-un může mít vůli předat moc své dceři, ale systém, který vede, nebyl nikdy postaven tak, aby ji přijal. Určit dědice a skutečně předat moc totiž není totéž, dodává.
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