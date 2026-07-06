Co se děje s Kadyrovem? Tento krok neudělal posledních dvacet let

V Čečensku končí po téměř dvaceti letech politická tradice spojená s vládcem republiky Ramzanem Kadyrovem. Poprvé od nástupu do čela Čečenska nefiguruje na kandidátce Jednotného Ruska pro volby do Státní dumy. Jeho nečekaná absence znovu rozvířila spekulace o zdravotním stavu, budoucnosti jeho dynastie i plánech Kremlu.
V září se v Rusku uskuteční parlamentní volby a čečenskou kandidátku strany Jednotné Rusko tentokrát nepovede Kadyrov, ale skupina regionálních poslanců a místních politiků. Jde o výraznou změnu oproti dosavadní praxi.
Strana Jednotné Rusko je dlouhodobě napojena na ruského prezidenta Vladimira Putina a v současnosti ji vede Dmitrij Medveděv, někdejší ruská hlava státu, který v posledních letech spíš budí pozornost svými ostře laděnými příspěvky na sociálních sítích.
Čečenský vůdce Kadyrov platil dosud za autoritativního vůdce, který ve své vlasti vládl tvrdou rukou. Své straně mimo to dlouhodobě zajišťoval mimořádně vysoké volební výsledky. V roce 2011 získalo Jednotné Rusko v Čečensku přes 99 procent hlasů, o deset let později „už jen“ více než 96 procent. Přestože se mandátu poslance nikdy neujal, jeho jméno sloužilo jako symbol podpory Kremlu v regionu, uvedl server zaměřený na dění na Kavkaze OC Media.
Možný nástupce?
I proto jeho letošní absence budí takovou pozornost. Na kandidátce není ani jako lídr, ani jako symbolická tvář kampaně. K věci se zatím oficiálně nevyjádřila ani strana, ani čečenské úřady.
Kandidátku v Čečensku tak vede poslanec Šamsail Saralijev, následovaný dalšími regionálními politiky včetně čečenského premiéra Magomeda Daudova. Právě Daudov, přezdívaný „Pán“, bývá v médiích zmiňován jako jeden z možných Kadyrovových nástupců.
Podle ruského exilového serveru Možem objasnit se v Kremlu údajně již rozhodlo, že Kadyrova nahradí právě Daudov. Informaci server zveřejnil v březnu na sociální síti Telegram. Podle jeho zdrojů si Daudov už buduje vlastní mocenské zázemí. Zprávu následně převzala i další média, oficiálně ji ale nikdo nepotvrdil.
Sám Kadyrov už loni uvedl, že je „unaven mocí“, zároveň ale nevyloučil ani další kandidaturu na post šéfa Čečenska. Podmínil ji však podporou Putina i obyvatel severokavkazské autonomní republiky.
Na konci letošního dubna se pak Kadyrov v Moskvě setkal s ruským prezidentem a získal jeho podporu. Zároveň se označil za Putinova „pěšáka“. Vládce Kremlu tehdy vyjádřil přesvědčení, že obyvatelé Čečenska Kadyrova znovu podpoří v regionálních volbách na šéfa republiky, které se mají konat v září souběžně s federálními volbami do Státní dumy.
Snaha o dynastii i plány Kremlu
Podle analytiků oslovených serverem Kavkazskij uzel může odstoupení z kandidátky představovat signál směrem k čečenským elitám, mezi nimiž se dlouhodobě řeší otázka jeho nástupnictví. Může jít o test loajality nebo o součást příprav na budoucí předání moci. Nelze ale vyloučit ani možnost, že jde o rozhodnutí iniciované stranou Jednotné Rusko.
O Kadyrovově nástupnictví i budoucnosti Čečenska se v posledních letech objevuje množství spekulací, především kvůli zprávám o zdravotním stavu čečenského vládce. Spolu se slábnutím jeho zdraví pak sílí role jeho rodiny v regionální politice. Do vysokých funkcí byli nedávno jmenováni například jeho synové Achmat a Adam.
Server Novaja Gazeta Evropa začátkem roku – v návaznosti na zprávy o zhoršujícím se zdravotním stavu čečenského vládce – upozornil také na to, že Kreml si připravuje i další možnou variantu nástupnictví.
Favoritem má být Apti Alaudinov, velitel čečenských speciálních jednotek Achmat. Během války na Ukrajině získal značnou prestiž a podle některých médií je vnímán jako most mezi čečenskou elitou a ruským ministerstvem obrany.
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