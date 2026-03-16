"Jděte do…" Francouzský emisar obdržel z Kremlu drsný vzkaz

Matyáš Zrno

Měl to být návrat Evropy k jednacímu stolu o míru na Ukrajině. Poradce francouzského prezidenta pro národní bezpečnost Emmanuel Bonne přiletěl do Moskvy na schůzku s vlivným Putinovým poradcem Jurijem Ušakovem. Podle deníku Financial Times ale měl Ušakov pro Francouze drsný vzkaz: „Promiňte, ale ne. Jděte do prde*e.“

Kremelská věrchuška nemá o jednání s Evropany zájem. Zleva ministr zahraničí Sergej Lavrov, prezident Vladimir Putin, místopředseda vlády Denis Manturov a prezidentův emisar Jurij Ušakov, který vulgární vzkaz svému francouzskému protějšku adresoval.Foto: Sputnik
Mluvčí Kremlu Dimitrij Peskov to následně okomentoval o dost decentněji. „Evropané nechtějí pomoci mírovému procesu. Když přijel zástupce Francie, nepřinesl žádné pozitivní signály. A tak pro něj skutečně nebylo nic pozitivního k slyšení,“ vysvětloval nechuť Kremlu jednat s francouzským vyslancem.

Problém je, že Donald Trump s vypuknutím války s Íránem ztratil zájem o mírová jednání o osudu rusko-ukrajinského konfliktu. „V jednáních skutečně nastala pauza. Američané mají jiné priority, a to je pochopitelné,“ potvrdil i Peskov. Poslední třístranná jednání (USA–Rusko–Ukrajina) proběhla v Ženevě 17 a 18. února. Další měla začít pátého března v Abú Dhabí, kvůli bombardování Íránu ale byla bez upřesnění odložena.

Pro Ukrajinu a Evropu znamená válka s Íránem nejen přesun amerického zájmu, ale i omezení a zpoždění dodávek zbraní, které Evropané v USA kupují pro Kyjev. Týká se to především velmi žádaných protiletadlových systémů, jež potřebují jak Ukrajina, tak Američané a jejich spojenci v Zálivu. „Je to rozhodně problém, protože zápasíme o stejné zdroje, a to jak na Blízkém východě, tak na Ukrajině,“ okomentovala to šéfka evropské diplomacie Kaja Kallasová. „Je zřejmé, že pozornost Ameriky se v současné době soustředí na Blízký východ.“

Vrátit pozornost Donalda Trumpa k Ukrajině se pokusil krátce po začátku bombardování Íránu německý kancléř Fridrich Merz, ale marně. Trump navíc ve snaze ulevit světovému trhu s ropou zmírnil sankce na prodej ruské ropy. A překvapivě smířlivě reagoval i na zprávy o tom, že Rusko pomáhá Íránu zaměřovat americké cíle. „Nevím, jak to vlastně je. Ale dalo by se také argumentovat, že my jsme zase do jisté míry pomáhali Ukrajině. Je těžké jim říct: ‚Útočíte na nás, ale my jsme pomáhali Ukrajině.‘“

Mohlo by vás zajímat: Setkání Putina a Macrona jen několik dní před ruskou invazí na Ukrajinu:

Setkání Putina a Macrona jen několik dní před ruskou invazí na Ukrajinu | Video: YT/AFP News Agency
Mohlo by vás zajímat
Německý kancléř Friedrich Merz.
ŽIVĚ Pomozte nám „radostně“ otevřít Hormuz, vzkázal Trump spojencům. Němci ho odmítli

Americký prezident Donald Trump se domnívá, že by státy světa měly USA s otevřením Hormuzského průlivu „pomoci radostně“. „Některé (země) jsou z toho velmi nadšené a některé ne. Jsou mezi nimi i země, kterým jsme pomáhali po mnoho, mnoho let,“ řekl Trump. Část spojenců už účast vyloučila. Učinilo tak například Německo, podle jehož kancléře Friedricha Merze není íránská válka záležitostí NATO.

Ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO).
ŽIVĚ Havlíček řekl, že Česko může zjistit stav ropovodu Družba. Kupka varuje před „užitečnými idioty“

Česko je připraveno stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v pondělí ministr průmyslu Karel Havlíček (ANO). Předseda opoziční ODS Martin Kupka řekl, že by jasnou mezinárodní zprávu uvítal, důvěřuje ale ukrajinským technikům. „Varuji před tím, aby se Česká republika ocitla v pozici užitečných idiotů,“ vyzval Kupka.

