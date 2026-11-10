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„Jde o velmi silné indicie.“ Ministr odhalil, co našli v počítači krakovského vraha

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka
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Polský ministr spravedlnosti Waldemar Żurek v úterý odhalil další podrobnosti o střelci, který v sobotu zabil v centru Krakova šest lidí. Pachatel podle něj na internetu vyhledával informace o norském masovém vrahovi Andersovi Breivikovi. Policie navíc v jeho autě našla tlumič, který mohl použít při vraždě svých rodičů a sestry.

Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Čtyřiadvacetiletý Oksiński v sobotu vjel autem na hlavní náměstí v Krakově a začal z automatické pušky střílet na náhodné kolemjdoucí.Foto: REUTERS – Jakub Porzycki
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Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Poland Shooting
Emergency personnel work at the site of a shooting near the main market square of Krakow
Aftermath of a mass shooting in Krakow
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„Některé informace už mohu potvrdit, protože policie má přístup k počítači pachatele. Ten skutečně navštěvoval stránky věnované Andersovi Breivikovi, pravicovému extremistovi, který v roce 2011 rozpoutal masakr na norském ostrově Utøya,“ uvedl Żurek v úterním rozhovoru pro Radio Kraków.

Zjištění z počítače podle ministra doplňují další indicie, které vyšetřovatelé zajistili. V domě střelce Michała Oksińského už dříve našli mimo jiné Gadsdenovu vlajku, kterou v posledních letech používají také některé skupiny americké radikální pravice. Objevila se například při útoku na Kapitol v lednu 2021.

Poland Shooting
Polský ministr spravedlnosti Waldemar Zurek.Foto: CTK – Beata Zawrzel

Policisté prohledali také pachatelovo pracoviště, kde objevili další symboly, které podle Żurka mohou poukazovat na pravicový extremismus.

„Když si dáme všechny indicie dohromady - máme tu vlajku, měl tolik kusů zbraní a zároveň si na počítači prohlížel informace o Breivikových činech a podrobně se s nimi seznamoval -, jde o velmi silné indicie v tomto vyšetřování,“ uvedl ministr.

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Zároveň však zdůraznil, že pravicový extremismus není jedinou vyšetřovací verzí a prokuratura musí prověřit všechny možné motivy a okolnosti útoku.

Oksiński navíc po sobě zřejmě nezanechal žádný dopis ani vzkaz, který by jeho jednání vysvětloval. Vyšetřovatelé proto musí motiv rekonstruovat na základě shromážděných důkazů.

Policie našla v autě tlumič

Żurek v úterý rovněž zveřejnil další podrobnosti o vybavení útočníka. S odvoláním na nejnovější informace od vyšetřovatelů uvedl, že policie v jeho autě našla také tlumič.

Právě tento předmět by mohl pomoci objasnit okolnosti událostí v Ostrowci Świętokrzyskim, kde byla v rodinném bytě Michała Oksińského nalezena těla jeho rodičů a jednadvacetileté sestry.

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Všichni tři byli zastřeleni, sousedé však údajně žádné výstřely neslyšeli. Żurek proto připustil, že pachatel mohl při vraždách použít právě tlumič.

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Čtyřiadvacetiletý Oksiński v sobotu vjel autem na hlavní náměstí v Krakově a začal z automatické pušky střílet na náhodné kolemjdoucí. Při útoku zemřelo šest lidí a dalších 16 utrpělo zranění.

Mezi zraněnými byli dva policisté i samotný útočník, který svým zraněním podlehl v nemocnici v pondělí nad ránem. Oba policisté, kteří proti němu zasahovali, jsou již při vědomí.

Zneškodnění útočníka v Krakově:

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