„Jde o velmi silné indicie.“ Ministr odhalil, co našli v počítači krakovského vraha

Polský ministr spravedlnosti Waldemar Żurek v úterý odhalil další podrobnosti o střelci, který v sobotu zabil v centru Krakova šest lidí. Pachatel podle něj na internetu vyhledával informace o norském masovém vrahovi Andersovi Breivikovi. Policie navíc v jeho autě našla tlumič, který mohl použít při vraždě svých rodičů a sestry.
„Některé informace už mohu potvrdit, protože policie má přístup k počítači pachatele. Ten skutečně navštěvoval stránky věnované Andersovi Breivikovi, pravicovému extremistovi, který v roce 2011 rozpoutal masakr na norském ostrově Utøya,“ uvedl Żurek v úterním rozhovoru pro Radio Kraków.
Zjištění z počítače podle ministra doplňují další indicie, které vyšetřovatelé zajistili. V domě střelce Michała Oksińského už dříve našli mimo jiné Gadsdenovu vlajku, kterou v posledních letech používají také některé skupiny americké radikální pravice. Objevila se například při útoku na Kapitol v lednu 2021.
Policisté prohledali také pachatelovo pracoviště, kde objevili další symboly, které podle Żurka mohou poukazovat na pravicový extremismus.
„Když si dáme všechny indicie dohromady - máme tu vlajku, měl tolik kusů zbraní a zároveň si na počítači prohlížel informace o Breivikových činech a podrobně se s nimi seznamoval -, jde o velmi silné indicie v tomto vyšetřování,“ uvedl ministr.
Zároveň však zdůraznil, že pravicový extremismus není jedinou vyšetřovací verzí a prokuratura musí prověřit všechny možné motivy a okolnosti útoku.
Oksiński navíc po sobě zřejmě nezanechal žádný dopis ani vzkaz, který by jeho jednání vysvětloval. Vyšetřovatelé proto musí motiv rekonstruovat na základě shromážděných důkazů.
Policie našla v autě tlumič
Żurek v úterý rovněž zveřejnil další podrobnosti o vybavení útočníka. S odvoláním na nejnovější informace od vyšetřovatelů uvedl, že policie v jeho autě našla také tlumič.
Právě tento předmět by mohl pomoci objasnit okolnosti událostí v Ostrowci Świętokrzyskim, kde byla v rodinném bytě Michała Oksińského nalezena těla jeho rodičů a jednadvacetileté sestry.
Všichni tři byli zastřeleni, sousedé však údajně žádné výstřely neslyšeli. Żurek proto připustil, že pachatel mohl při vraždách použít právě tlumič.
Čtyřiadvacetiletý Oksiński v sobotu vjel autem na hlavní náměstí v Krakově a začal z automatické pušky střílet na náhodné kolemjdoucí. Při útoku zemřelo šest lidí a dalších 16 utrpělo zranění.
Mezi zraněnými byli dva policisté i samotný útočník, který svým zraněním podlehl v nemocnici v pondělí nad ránem. Oba policisté, kteří proti němu zasahovali, jsou již při vědomí.
Zneškodnění útočníka v Krakově:
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