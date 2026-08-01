Jde o pohyby vojsk. Merz chystá tajný plán, jak obejít „zrádcovské“ země AfD

Německá vláda hledá způsob, jak v krizové situaci obejít vlastní spolkové země. Berlín se totiž obává, že vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v blížících se volbách ve východoněmeckých zemích by mohlo ohrozit přesuny vojsk NATO při případném konfliktu s Ruskem. Vznikají proto plány, které by Berlínu umožnily zemské vlády obejít.
Německo je kvůli své poloze někdy označováno za „kruhový objezd NATO“. Většina aliančních posil směřujících na východ Evropy by totiž v případě krize projížděla právě přes jeho území.
Berlín se tak obává, že případné vítězství AfD v zářijových zemských volbách v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Předním Pomořansku by mohlo ohrozit možné přesuny NATO.
V obou spolkových zemích má AfD, která je často kritizována za své postoje k Moskvě, výraznou podporu a průzkumy jí přisuzují až kolem čtyřiceti procent hlasů. Vláda kancléře Friedricha Merze složená z konzervativní unie CDU/CSU a středolevé SPD si naopak v průzkumech vede nezvykle slabě.
Obavy z komplikací
Pokud by AfD dosáhla drtivého vítězství a získala dostatek mandátů, mohla by teoreticky vytvořit svou první zemskou vládu a obejít takzvanou „protipožární zeď“ (Brandmauer) – tedy závazek tradičních stran netvořit s AfD koalice ani jí nepomáhat k získání klíčových funkcí. Strana by tak mohla v těchto spolkových zemích převzít kontrolu nad vnitřní bezpečností, policií i dalšími oblastmi.
Zemské vlády přitom rozhodují i o celé řadě praktických záležitostí, bez nichž se vojenské transporty neobejdou. Vydávají povolení pro těžké kolony, koordinují práci policie a zajišťují dopravu i přednost armádním transportům na místních komunikacích. I administrativní průtahy by podle německých bezpečnostních představitelů mohly znamenat citelné zdržení.
Podle informací britského deníku The Telegraph proto německá vláda připravuje mechanismy, které by umožnily obejít rozhodování případných „zrádcovských“ zemských vlád odmítajících spolupráci. Cílem je zajistit, aby přes Německo mohly spojenecké jednotky a vojenská technika na východní křídlo NATO proudit bez průtahů a zároveň ochránit klíčovou infrastrukturu a důležitý personál.
Putinovy karty
Podle zdrojů ze západních obranných kruhů, na které se The Telegraph odvolává, existují obavy, že by se Rusko v případě konfliktu snažilo NATO oslabit také politicky.
„Pro Putina možná ani není hlavním cílem vojensky porazit NATO, protože to je velká výzva. Pokud ale dokáže najít politické trhliny uvnitř aliance a ještě je prohloubit, je to nejkratší cesta k jejímu oslabení,“ řekl listu zdroj.
Podobně situaci hodnotí i německý poslanec vládní CDU a bývalý plukovník Bundeswehru Roderich Kiesewetter. Podle něj Kreml dlouhodobě usiluje o to, aby se z Německa stal „nespolehlivý logistický uzel“.
K možnému vítězství AfD dodal, že „klíčovou otázkou je, jak obejít spolkovou zemi, která nebude respektovat federální princip, aniž bychom porušili ústavu“. Ta totiž zaručuje rozsáhlou samostatnost spolkových zemí. Potvrdil zároveň, že ministerstvo vnitra připravuje krizové scénáře pro takový případ.
Podle jeho slov se zvažuje například možnost, že by sousední spolkové země převzaly ochranu důležité infrastruktury a personálu od „vzpurných“ vlád, píše The Telegraph.
Existenci těchto plánů potvrdil i vysoce postavený politik CDU Tobias Krull, místopředseda výboru zemského parlamentu pro vnitřní záležitosti v Sasku-Anhaltsku. Podle listu uvedl, že „probíhají úvahy o tom, co by bylo možné udělat pro obejití zemské vlády v případě, že by AfD vládla sama“.
Ministerstva vnitra ani spravedlnosti se k věci nevyjádřila, píše The Telegraph.
Plán NATO
Jakmile by se objevily známky toho, že Rusko připravuje útok na území NATO, aktivoval by se alianční logistický plán Reinforcement and Sustainment Network (RSN), tedy systém pro rychlé přesuny posil a zásob napříč Evropou. Ten má umožnit rychlé přesuny sil v případě krize a posílit schopnost NATO reagovat i odstrašit případného protivníka.
I v takové situaci by však nadále platila mírová pravidla, podle kterých přesun vojáků, tanků, houfnic nebo raket přes Evropu vyžaduje diplomatická i celní povolení. Řada klíčových transportních tras vede přes Německo a spolupráce zemských úřadů je proto zásadní, informuje The Telegraph.
Současně by vstoupily v platnost předem uzavřené smlouvy se soukromými firmami zajišťujícími přepravu vojáků a techniky. Zemské i místní úřady by měly usnadnit přesuny po silnicích a železniční dopravci by vojenským transportům poskytli přednost.
Teprve poté, co by byla logistická síť připravena a dokončena veškerá administrativa, mohli by velitelé NATO zahájit pět až šest týdnů trvající přesun vojáků a techniky na východní křídlo Aliance.
Problémová AfD
Německá civilní kontrarozvědka BfV označila AfD za pravicově extremistickou organizaci ohrožující demokratický řád. Strana se proti tomuto rozhodnutí brání u soudu, rozsudek se očekává letos.
Ministr obrany Boris Pistorius už dříve připustil, že případné zemské vlády vedené AfD by mohly být z bezpečnostních důvodů vyloučeny z některých zpravodajských briefingů kvůli obavám z jejich vazeb na Kreml.
Mohlo by vás zajímat: „Velká exploze.“ Ruská raketa spadla v Polsku. Expert říká, jak by NATO mělo reagovat
Migranti už tak snadno nedoplavou. Španělé staví zábrany na nejcitlivějším místě
U španělského města Ceuta, které je na severu Afriky, začala v sobotu ráno instalace bariéry proti migrantům na moři. Podle médií o tom informovalo ministerstvo vnitra. Právě přes moře se dostalo do Ceuty mnoho lidí při čtvrtečním živelném přechodu hranice. Situace ve městě byla dnes ráno klidná. Starosta Ceuty Juan Jésus Vivas dnes odpoledne řekl, že se nevrátila zcela do normálu.
ŽIVĚ Baník - Slavia. V Ostravě se hraje šlágr kola, trenér Baníku slíbil fotbal „bez brzd“
Sledujte online přenos z utkání druhého kola fotbalové Chance Ligy mezi Baníkem Ostrava a Slavií Praha.
Žena se vrátila z Ugandy s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu. Odvezli ji na Bulovku
U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. ČTK o tom informovalo ministerstvo zdravotnictví (MZd). Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji dnes odpoledne převezli na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. Sanitka do nemocnice dorazila krátce po 15:00, řekla mluvčí nemocnice Eva Stolejda Libigerová.
ŽIVĚ Masivní ruský útok na Kyjev: nejméně devět obětí. Chybí nám patrioty, naléhá Zelenskyj
V ukrajinské metropoli byly v noci na sobotu slyšet silné exploze. Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky balistickými raketami, proti nimž jsou účinné pouze některé systémy protivzdušné obrany, včetně amerických systémů Patriot.
Miminka v moři, podvedené děti: lidské tragédie v Ceutě
Policie zachraňovala z vody matky s kojenci i malé děti. Vlny vyplavily dokonce i opuštěné novorozence. Hranici překračovaly samotné děti ve věku pouhých čtyř nebo pěti let, matky plavaly s kojenci připoutanými na zádech. Španělská média přinášejí děsivé příběhy z pátku 30.července, kdy španělskou Ceutu zahltilo přes 40 000 migrantů z Maroka.