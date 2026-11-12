Jazyk z opačného koutu Evropy má překvapivý původ. Jeho kořeny vědci našli v Česku

Irština, jeden z nejstarších dodnes používaných jazyků v Evropě, má podle nové studie kořeny na území dnešního Česka. Právě odtud se totiž před zhruba třemi tisíci lety vydala na západ migrační vlna, která nejlépe vysvětluje rozšíření keltských jazyků na Britské ostrovy. Výzkum publikovaný v časopise Nature vychází z analýzy DNA více než 4500 kosterních pozůstatků.
O tom, jak se keltské jazyky dostaly na Britské ostrovy, debatují odborníci už více než sto let. Dosud převládala teorie, že jejich původ sahá ke komunitám na západním pobřeží Evropy, které udržovaly námořní kontakty mezi Irskem, Británií, Francií a Pyrenejským poloostrovem.
Nová studie, kterou minulý týden publikoval časopis Nature, nicméně ukazuje na jinou část kontinentu. Vědci zkoumali tři migrační vlny z kontinentální Evropy, které mohly přinést keltské jazyky do Británie a Irska. Zjistili, že genetickým údajům nejlépe odpovídá ta nejpozdější – tedy ta, při níž se před 3200 až 2800 lety vydali lidé z oblasti dnešního Česka směrem na západ.
„Právě tato migrační vlna se zdá být nejpravděpodobnějším vysvětlením, protože zasáhla všechny oblasti, v nichž se historicky mluvilo keltskými jazyky,“ uvedl Guus Kroonen, historický lingvista z Leidenské univerzity a Kodaňské univerzity, který se podílel na vedení výzkumu.
Lidé, kteří se tehdy z našeho území vydali na západ, patřili ke kultuře popelnicových polí. Ta dostala své jméno podle pohřebního rituálu, při němž se zemřelí spalovali a jejich popel se ukládal do uren.
Podle Kroonena navíc načasování migrace odpovídá období, kdy se podle jazykovědců keltský jazyk poprvé objevil a začal šířit. „Lidé, kteří žili na území dnešního Česka kolem roku 1200 před naším letopočtem, měli předky, jejichž genetická stopa se následně rozšířila po celé Evropě včetně Britských ostrovů a Irska,“ dodal.
Irové k nám mají geneticky blíže, než se předpokládalo
Vědci v rámci studie analyzovali DNA z kosterních pozůstatků nalezených po celé Evropě. Vzorky získávali mimo jiné z muzejních sbírek a často využívali dobře zachované kosti vnitřního ucha, které jsou mimořádně cenným zdrojem genetického materiálu.
„Díky DNA z kosterních pozůstatků napříč Evropou jsme dokázali sledovat, kdo byl s kým příbuzný v různých obdobích. Zjistili jsme, že před zhruba třemi tisíci lety se lidé přesouvali ze střední Evropy na Britské ostrovy,“ popsal Hugh McColl z Kodaňské univerzity, druhý z hlavních autorů studie.
Podle Kroonena studie ukázala, že dnešní Irové mají k obyvatelům střední Evropy geneticky blíže, než se dosud předpokládalo. Jejich původ je však ještě pestřejší, jelikož nesou také stopu populace, která do Irska přišla přibližně před 4500 lety až z eurasijské stepi.
Autoři studie zároveň zdůrazňují, že samotná analýza DNA nedokáže prokázat, jakým jazykem tehdejší populace mluvila. Šíření jazyků totiž nemusí vždy nutně doprovázet migrace obyvatelstva a genetický původ proto nelze automaticky spojovat s jazykem.
Ve starověku se keltskými jazyky mluvilo na rozsáhlém území od dnešního Portugalska až po Turecko. S rozpínáním Římské říše a tlakem germánských kmenů však keltské jazyky z kontinentu postupně vymizely.
Irsko se nicméně tehdy podobnému tlaku vyhnulo, mimo jiné díky své geografické izolaci. „Právě tato izolace pomohla zachovat jazyk, jehož příběh začal hluboko v srdci evropského kontinentu,“ uzavřel Kroonen.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Sebevědomí Rusové vyhrožují před hokejovým mistrovstvím Kanadě. Naznačili svůj plán B
Od Kanady nedostanou její hokejisté víza a těm, kteří už je mají, neumožní země javorového listu nastoupit. Sedm reprezentací proti nim odmítá na turnaji hrát. Přesto jsou Rusové před mistrovstvím světa do 20 let sebevědomí a přesvědčení, že se šampionátu zúčastní.
ŽIVĚ Tisíce kilometrů od hranic. Ukrajinské drony útočily až v Omsku
Ukrajinské drony ve středu zaútočily na Omsk na Sibiři, vzdálený tisíce kilometrů od hranic. O náletu informoval gubernátor Vitalij Chocenko. Drony podle sociálních médií napadly místní rafinerii, považovanou za největší v Rusku. V Omsku bylo po vyhlášení leteckého poplachu uzavřeno místní letiště, napsala ruská média. Nálet nejspíše trval několik hodin.
Panika po tragické smrti Lisy. Redakce Aktuálně mluvila s autorkou „poplachu“ o únosech
Je to tragédie, o které se v Česku moc nepsalo, ale mluví o ní celé Německo. Pátrání po 13leté vietnamské dívce Lise Ta z Berlína mělo smutný konec: vyšetřovatelé nalezli její tělo v Braniborsku, hlavní podezřelý zemřel v nemocnici. Případ otřásl vietnamskou komunitou v Česku, zároveň se v ní začala šířit poplašná zpráva o únosech. Aktuálně.cz mluvilo s její autorkou a věci se mají trochu jinak.
KVÍZ: Na tohle jsme jako děti chodili do cukrárny. Poznáte zákusky a domácí moučníky podle fotek?
Větrník, laskonka, punčový řez nebo buchty od babičky. Některé chutě si pamatujeme celý život, ale vybavíme si ještě jejich názvy? Vraťte se s námi do časů, kdy se před cukrárenskou vitrínou rozhodovalo o největším štěstí celého odpoledne a na nedělním stole nikdy nechybělo něco sladkého. Čeká vás 25 fotografií známých zákusků a moučníků. Poznáte všechny, nebo vás vlastní paměť překvapí?
Muži, styďte se, zuří Navrátilová. Důvod? Návrat boxerky, která spustila poprask
Olympijská vítězka Imán Chalífová se vrací do ringu. Boxerka, o jejíž biologické identitě se bouřlivě diskutuje už přes dva roky, absolvuje v polovině prosince v Paříži profesionální premiéru. Její domluvený duel přitom výrazně popudil tenisovou legendu Martinu Navrátilovou, která se sama profiluje jako bojovnice za integritu ženského sportu.