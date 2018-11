Japonský ostrov zmizel pod mořskou hladinou. Nikdo si toho dlouho nevšiml

Před čtyřmi lety Japonsko provedlo velkou "pojmenovávací" akci, do níž zahrnulo 158 ostrovů bez názvu. Jeden z těchto neobydlených ostrovů Japonci pojmenovali Esanbe Hanakita Kojima. Právě ten ale zmizel, na což se teprve nedávno přišlo. Pohltilo ho Ochotské moře.

Nikdo si však zmizení ostrova dlouho nevšiml. Ani lidé z vesnice Sarufutsu na ostrově Hokkaidó, v jednom z nejsevernějších bodů Japonska. Ostrůvek přitom ležel jen půl kilometru od pobřeží.

Podle britského deníku The Guardian na událost upozornil v září Hiroshi Shimizu, autor obrázkové knihy o "skrytých" japonských ostrovech. Do vesnice Sarafutsu přijel kvůli přípravě dalšího dílu publikace.

Když vše nahlásil, pobřežní stráž zmizení ostrova potvrdila. Starší rybáři přitom řekli japonské agentuře Asahi, že ostrov naposledy viděli před několika desítkami let. Později se ale oblasti vyhýbali kvůli nebezpečným vodám v okolí.

Poslední oficiální průzkum ostrova proběhl před 31 lety, uvádí japonská pobřežní stráž. Tehdy byl ještě 1,4 metru nad hladinou moře.

Ostrov mohl zmizet kvůli erozi, kterou způsobily vlny a v zimním období led v bouřlivém Ochotském moři. To odděluje japonský ostrov Hokkaidó od Kurilských ostrovů.

O část tohoto území se Japonsko dlouhodobě pře s Ruskem. Sovětský svaz ostrovy zabral po konci druhé světové války. Japonci ale ztrátu jižní části Kurilských ostrovů nikdy nepřijali a dál si ji nárokují.

Zmizení Esanbe Hanakita Kojimy jim tak přidělá starost, protože ostrůvek tvořil část jejich severní mořské hranice. Takto by se japonské teritorium zmenšilo. Pobřežní stráž proto plánuje celou událost v nejbližší době prošetřit.

Ostrovů mizí více

Zmizelý japonský kus pevniny ale není ojedinělým úkazem, už v roce 2016 voda pohltila pět Šalamounových ostrovů. Vědci tehdy vydali varovnou studii, podle níž je situace na Šalamounových ostrovech příkladem budoucích dopadů zrychleného růstu hladiny moří.

Ta navíc neohrožuje jen ostrovy. Vzestup oceánů může negativně ovlivnit i oblast Středozemního moře. Během následujících několika let mohou být ohroženy desítky známých památek UNESCO v Itálii nebo Chorvatsku.

Podle předpovědí by se hladina moří mohla zvednout o 30 až 90 centimetrů do konce století a ohrozit oblasti, ve kterých žije více než 150 milionů lidí. Některé tichomořské ostrovy by tak mohly zcela zaniknout. Problémy se nevyhnou ani velkým městům ležícím na pobřeží, jako je Singapur, japonské Tokio nebo americké Miami. Vědci také varují, že pokud se nic nezmění, můžeme v blízké budoucnosti očekávat "dlouhotrvající a nezvratné změny".

Letos navíc zmizel pod vodou i havajský Východní ostrov, na kterém žili vzácní tuleni a karety obrovské. Za tímto případem ale stojí hurikán Walaka, který se prohnal Pacifikem.

Video: Takhle by voda zaplavila americká města, pokud by hladina moří stoupla o dva metry